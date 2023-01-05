سياسة
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كييف اعتبرتها "نفاقاً".. ما أبرز ردود فعل الغرب وأوكرانيا على هدنة بوتين؟
وصف ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني الهدنة المؤقتة الأحادية التي أعلنتها روسيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي يومي 6 و7 يناير/كانون الثاني الجاري بأنها "نفاق". واعتبرت ألمانيا والولايات المتحدة أن الهدنة "المزعومة"، توقّف لالتقاط الأنفاس.
كييف اعتبرتها "نفاقاً".. ما أبرز ردود فعل الغرب وأوكرانيا على هدنة بوتين؟
ما أبرز ردود فعل الغرب وأوكرانيا على هدنة بوتين؟ / صورة: AP
5 يناير 2023

وصف ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، الخميس، الهدنة المؤقتة الأحادية التي أعلنتها روسيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي يومي 6 و7 يناير/كانون الثاني الجاري بأنها "نفاق".

وكتب بودولياك، في تغريدة، "أولاً.. أوكرانيا لا تهاجم أراضي أجنبية، ولا تقتل المدنيين كما تفعل القوات الروسية.. أوكرانيا تدمر فقط قوات جيش الاحتلال على أراضيها".

ودعا المستشار الأوكراني روسيا إلى "مغادرة الأراضي المحتلة"، قائلاً: "عندها فقط سيكون هناك هدنة مؤقتة.. احتفظوا بالنفاق لأنفسكم".

وقبل ساعات، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوزارة الدفاع بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بدءاً من الساعة 12:00 من ظهر غد الجمعة ولمدة 36 ساعة.

وذكر بيان صادر عن الكرملين أن بوتين أمر وزارة الدفاع بوقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا بسبب فترة عيد الميلاد للطائفة الأرثوذكسية.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار سيجري تنفيذه لمدة 36 ساعة ابتداء من الساعة 12:00 ظهر الجمعة الموافق 6 يناير/كانون الثاني.

ودعت روسيا الجانب الأوكراني، في بيان، إلى إعلان هدنة أيضاً لمنح الأرثوذكس فرصة لأداء طقوس عيد الميلاد.

وفي هذا الصدد، اعتبرت الخارجية الألمانية، الخميس، أن وقف إطلاق النار الروسي "المزعوم" في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي لن يجلب "لا الحرية ولا الأمان للأشخاص الذين يعيشون في خوف كلّ يوم تحت الاحتلال الروسي".

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في تغريدة "إذا كان بوتين يريد السلام، كان ليعيد جنوده إلى الديار وكانت الحرب لتنتهي. لكنه يريد على ما يبدو مواصلة الحرب، بعد توقّف وجيز".

ومن جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يبحث عن "متنفس" بإعلانه وقفاً لإطلاق النار في أوكرانيا.

وقال بايدن في خطاب ألقاه من البيت الأبيض إن الرئيس الروسي "كان مستعداً لقصف مستشفيات وروضات وكنائس (...) في الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول وليلة رأس السنة (...) أظن أنه يسعى إلى متنفس".

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، الخميس، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش سيرحب بأي هدنة في أوكرانيا خلال عيد الميلاد عند الأرثوذكس "مع العلم بأن ذلك لن يحل محل سلام عادل يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وفي وقت سابق الخميس، دعا زعيم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال فترة عيد الميلاد التي تمتد من 6 إلى 7 يناير/كانون الثاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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