أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، البدء في بناء "جدار عملاق بطول 4.6 كيلو مترات" حول المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها شرعت في العمل بمشروع "يقي من تأثير الصواريخ المضادة للدبابات في قطاع غزة".

وادعت إسرائيل أنها "بدأت العمل بمشروع الممر الآمن في غلاف غزة يشمل جداراً عملاقاً بطول 4.6 كيلو مترات، بهدف إخفاء المفترقات للسماح بحركة السكان في أوقات الطوارئ دون مخاوف من النيران المضادة من القطاع".

ورداً على الاعتداءات والهجمات الإسرائيلية، تزايد خلال السنوات الأخيرة إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات على المستوطنات الإسرائيلية المجاورة لقطاع غزة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أصاب صاروخ مضاد للدبابات حافلة للجنود وأصاب أحدهم بجروح خطيرة.

وفي مايو/أيار 2019 قُتل إسرائيلي، عندما أصاب صاروخ مضاد للدبابات سيارته.