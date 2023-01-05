سياسة
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بعد تحرشها بقوارب صيد في إيجة.. خفر السواحل التركي يُبعِد دورية يونانية
خفر السواحل التركي يبعد سفينة للبحرية اليونانية تحرشت بقوارب صيد تركية وأطلقت أعيرة تحذيرية في بحر إيجة. كذلك أفاد بيان صادر عن خفر السواحل التركي بأن القوات التركية ردت بالمثل على طلقات الدورية اليونانية.
بعد تحرشها بقوارب صيد في إيجة.. خفر السواحل التركي يُبعِد دورية يونانية
خفر السواحل التركي يبعد سفينة للبحرية اليونانية تحرشت بقوارب صيد تركية  / صورة: AA
5 يناير 2023

أبعد خفر السواحل التركي، الخميس، سفينة للبحرية اليونانية تحرشت بقوارب صيد تركية في بحر إيجة وأطلقت عيارات تحذيرية في الهواء.

وأفادت قيادة خفر السواحل التركي في بيان، بأنه جرى إرسال فريق إلى قبالة منطقة ديديم في مقاطعة أيدين (غرب) بعد ورود تقارير عن تعرض قوارب صيد للمضايقة من قبل خفر السواحل اليوناني عند الساعة 12:02 ظهراً بالتوقيت المحلي (09:02 ت.غ).

وأفاد البيان بأن "قوات خفر السواحل التركية ردت بالمثل على طلقات الدورية اليونانية التحذيرية الرامية إلى مضايقة قوارب الصيد التركية".

​​​​​​​وأضاف أن "القوات اليونانية تراجعت وواصلت قوارب الصيد التركية أنشطتها في مجال الصيد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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