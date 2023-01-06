ألقت قوات الأمن في المكسيك القبض على أوفيديو جوزمان، وهو زعيم عصابة مخدرات وابن إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان المعروف باسم "إل تشابو"، مما فجر موجة من العنف قُبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبلاد الأسبوع المقبل.

وأجبر العنف السلطات على إغلاق المطارات والمدارس في مدينة كولياكان بولاية سينالوا، وهي معقل عصابة المخدرات التي تحمل نفس اسم الولاية، وكان إل تشابو زعيمها قبل تسليمه للولايات المتحدة في 2017.

وقال حاكم الولاية روبن روتشا إن سبعة من أفراد قوات الأمن قُتلوا وأُصيبَ 21 بالإضافة إلى ثمانية مدنيين.

وأفاد روتشا بوقوع 12 اشتباكاً مع قوات الأمن و25 عملية نهب وإحراق 250 مركبة واستخدامها لإغلاق الطرق.

وتابع: "نعتقد أننا سنكون قادرين غداً على العمل طبيعيّاً"، مضيفاً أنه لم يبحث استدعاء تعزيزات أخرى من الجيش أو الحرس الوطني.

يأتي هذا بعد ثلاث سنوات من عملية فاشلة لاعتقال أوفيديو انتهت بانتكاسة محرجة لحكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور التي اضطُرّت إلى الإفراج عنه لإنهاء انتقام عصابته العنيف في كولياكان.

وقال وزير الدفاع لويس كريسنسيو ساندوفال في مؤتمر صحفي إن قوات الأمن ألقت القبض على أوفيديو، العضو البارز في عصابة سينالوا البالغ من العمر 32 عاماً.

وأضاف أن أوفيديو الذي كان هارباً من العدالة منذ محاولة الاعتقال السابقة، محتجَز الآن في العاصمة مكسيكو سيتي.

ولحقت أضرار بمطار مدينة كولياكان بسبب العنف، إذ قالت شركة الطيران الحكومية إن إحدى طائراتها أُصيبَت بنيران قبل رحلة مقرَّرة إلى مكسيكو سيتي، لكن لم يُصَب أحد بأذى.

كما قالت وكالة الطيران الاتحادية المكسيكية إن طائرة تابعة للقوات الجوية أصيبت في إطلاق النار أيضاً، مضيفة أن المطارات في كولياكان وفي مدينتَي مازاتلان ولوس موتشيس في سينالوا، ستظل مغلقة إلى حين عودة الأمن.

مكافأة أمريكية

يأتي أحدث اعتقال لأوفيديو قبل قمة قادة أمريكا الشمالية في مكسيكو سيتي الأسبوع المقبل، التي سيحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن وتتضمن قضايا أمنية على جدول الأعمال.

وعرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أوفيديو أو إدانته.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيُسلَّم للولايات المتحدة مثل والده، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن سوبرماكس بولاية كولورادو، وهو أكثر السجون الاتحادية الأمريكية تأميناً.

وأدّى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة من المخدرات في الولايات المتحدة إلى تكثيف الضغط على المكسيك لمحاربة التنظيمات المسؤولة عن إنتاجها وشحنها، مثل عصابة سينالوا.

والعصابة من أقوى منظمات تهريب المخدرات في العالم.

على السكان التزام منازلهم

وحاولت قوات الأمن احتواء ردّ الفعل العنيف على الاعتقال، وتناثرت سيارات محترقة في الشوارع، ونفّذ رجال إنفاذ القانون المدججون بالسلاح دوريات في شاحنات صغيرة.

وحثّت السلطات الناس على البقاء في منازلهم، وقالت إن المدارس والمكاتب الإدارية أُغلقَت بسبب العنف، كما أُقيمَت حواجز في الشوارع.

وأُدينَ خواكين جوزمان أو إل تشابو (65 عاماً) في نيويورك عام 2019 بتهمة تهريب مخدرات بمليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة والتآمر لقتل أعداء.