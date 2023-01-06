سياسة
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دول جديدة تفرض قيوداً على القادمين من الصين بعد تنامي تفشّي كورونا
قرر عديد من الدول فرض قيود جديدة على المسافرين القادمين من الصين، وسط أنباء عن تَفشٍّ سريع للفيروس ومتحورات له. وحذّرَت منظمة الصحة العالمية من أن خطر الوباء مستمرّاً.
دول جديدة تفرض قيوداً على القادمين من الصين بعد تنامي تفشّي كورونا
دول جديدة تفرض قيوداً على القادمين من الصين بعد تنامي تفشّي كورونا / صورة: AFP
6 يناير 2023

مع تصاعد القلق من الانتشار المتزايد لحالات فيروس كورونا في الصين، تتوالى دول العالم على فرض قيود جديدة على الوافدين من الدولة الآسيوية.

وانضمّت النمسا واليونان الخميس، إلى الدول التي فرضت إبراز اختبارات كورونا السلبية على القادمين من الصين.

ومن تلك الدول الولايات المتحدة وإيطاليا وماليزيا وإسبانيا والمغرب وقطر وكندا وكوريا الجنوبية وتايوان.

وبهذا الخصوص قال وزير الصحة النمساوي يوهانس راوخ في تصريح صحفي، إن بلاده "قررت فرض إبراز فحص كورونا سلبي على المسافرين القادمين من الصين بهدف منع انتشار المتحورات الفيروسية الجديدة المحتملة".

ولفت راوخ إلى أن "مدة صلاحية الاختبارات تصل إلى 48 ساعة، مشيراً إلى أنها "ضرورية لمكافحة الوباء".

وتابع الوزير النمساوي: "شركات الطيران ستطالب زبائنها بإبراز الفحص السلبي للمرض قبل ركوبهم الطائرة في الصين".

وفي خطوة مماثلة، فرضت السلطات اليونانية إبراز اختبار سلبي لفيروس كورونا على الركاب القادمين من الصين.

وأظهرت تقارير محلية أنه بالإضافة إلى إبراز الاختبارات السلبية التي أُجريَت خلال 48 ساعة من المغادرة، سيُطلَب من الركاب استخدام أقنعة ذات حماية عالية في المطارات اليونانية.

وتشكّل هذه الخطوة تغيراً جذرياً بموقف السلطات اليونانية، التي أكدت الأسبوع الماضي عدم نيتها فرض قيود خاصة على المسافرين من الصين.

ومن المقرَّر إجراء إعادة تقييم للموضوع في اليونان بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

جاء ذلك بالتزامن مع دعوة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ نفس الإجراءات بطريقة منسقة في أنحاء الكتلة، في خطوة لاقت قبولاً من غالبية الدول الأوروبية.

كما تشير التقارير إلى أن متحور أوميكرون الجديد “XBB.1.5” هو المهيمن في الولايات المتحدة، إلا أن الأرقام في كندا ليست موثوقة تماماً لأن المقاطعات كانت متأخرة في الإبلاغ عن الحالات بسبب موسم العطلات.

والأربعاء أعلنت وكالة الصحة العامة في كندا اكتشافها 21 إصابة بمتحور كورونا الجديد “XBB.1.5” في البلاد.

وفي وقت سابق الخميس كشفت مصادر صحية في الهند عن رصد 11 متحوراً جديداً من فيروس كورونا في البلاد، وصلت من خلال 124 مسافراً قدموا من دول مختلفة.

ونقل موقع "تايمز أوف إنديا" عن مصادر لم يسمِّها أن الحالات التي أثبتت إصابتها بمتحورات كورونا وصلت إلى الهند خلال الفترة بين 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، و3 يناير/كانون الثاني الجاري.

بدوره حذّر المدير العامّ لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بمقر المنظمة في جنيف، من أن خطر فيروس كورونا مستمر على الرغم من التقدم الذي تَحقَّق في مكافحته.

ومنذ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت تقارير إعلامية عن زيادة مفرطة في عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين، دفعت منظمة الصحة العالمية إلى إعلان قلقها ومطالبة السلطات الصينية بالكشف عن الأعداد الفعلية للمصابين بكورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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