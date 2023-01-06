سياسة
2 دقيقة قراءة
قالن: الحرب الروسية-الأوكرانية ستشتدّ.. ونكثّف جهود الوساطة
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن الحرب الروسية-الأوكرانية ستشتدّ خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن تركيا ستواصل مساعيها الدبلوماسية من أجل فتح طريق للمفاوضات بين البلدين.
قالن: الحرب الروسية-الأوكرانية ستشتدّ.. ونكثّف جهود الوساطة
قالن أكّد أن تركيا ستواصل جهود فتح الطريق أمام المفاوضات بين البلدين./ صورة: AA
6 يناير 2023

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن "الحرب الروسية-الأوكرانية ستشتدّ الأشهر المقبلة، بما يعني مزيداً من الموت والدمار وخلق أزمات عميقة".

وأضاف قالن في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الجمعة، أن تركيا ستواصل جهود فتح الطريق أمام المفاوضات بين البلدين.

ولفت أن تلك الجهود ستنصبّ من ملفّ وقف إطلاق النار إلى تبادل الأسرى مروراً بتأمين شحنات الحبوب والأمن النووي.

وتعمل تركيا على تفعيل جهود السلام بين البلدين، ولعبت دوراً هامّاً في هذا الصدد، إذ أسفرت جهودها عن نتائج مهمة مثل صفقة الحبوب التاريخية وتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

والخميس بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية، لا سيما مسألة الطاقة، وقضايا إقليمية منها حرب أوكرانيا والأزمة السورية.

وأشار أردوغان إلى أن مبادرات ممر الحبوب وتبادل الأسرى وإقامة منطقة آمنة في محيط محطة زابوريجيا للطاقة النووية، أظهرت أن المفاوضات المتعلقة بالحرب الروسية-الأوكرانية أفضت إلى نتائج إيجابية.

وشدّد الرئيس التركي على أن الدعوات إلى السلام والتفاوض بين الجانبين يجب أن تدعمها مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب موسكو، ورؤية الحلّ العادل.

والخميس أيضاً بحث أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعم أنقرة لأوكرانيا في ما يخصّ المساعدات الإنسانية والطاقة، والتطورات في ممر الحبوب.

وقال أردوغان لزيلينسكي إن تركيا مستعدة لأداء مهمة التسهيل والوساطة من أجل تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقّعَت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا اتفاقية في إسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب من ثلاثة موانٍ أوكرانية على البحر الأسود، التي توقفت في فبراير/شباط 2022 على خلفية الحرب الروسية-الأوكرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us