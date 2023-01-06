سياسة
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روسيا تعلن دخول الهدنة حيّز التنفيذ رغم المعارك المتواصلة في باخموت
وسط شكوك أوكرانية وترقُّب عالمي، دخلت الهدنة التي أعلنتها موسكو حيّز التنفيذ صباح الجمعة، ومن المفترَض أن تستمر حتى نهاية غد السبت.
روسيا تعلن دخول الهدنة حيّز التنفيذ رغم المعارك المتواصلة في باخموت
بدء سريان الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي في أوكرانيا / صورة: AFP
6 يناير 2023

دخلت صباح الجمعة، الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، حيز التنفيذ، من أجل السماح للمسيحيين الأرثوذكس بالاحتفال بعيد الميلاد وحضور قداس العيد.

ووفقاً لإعلان بوتين، تستمرّ الهدنة لمدة 36 ساعة بدءاً من التاسعة صباح الجمعة بتوقيت غرينيتش، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

في المقابل قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن القصف المدفعي متواصل على جانبَي الجبهة في مدينة باخموت، مركز المعارك في شرق أوكرانيا، رغم دخول الهدنة التي أعلنتها روسيا من جانب واحد حيز التنفيذ.

وقال مراسلو الوكالة إنهم سمعوا دويّ قصف من الجانبين الروسي والأوكراني بعد بدء سريان وقف إطلاق النار في المدينة التي دُمّرت شوارعها إلى حدّ كبير جرَّاء المعارك التي تراجعت حدّتها مقارنة مع الأيام السابقة.

وكان بوتين أمر قواته أمس بوقف إطلاق النار على طول خطّ التماسّ بين الأطراف في أوكرانيا، في أعقاب نداء من رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، البطريرك كيريل، طالب خلاله بتنفيذ هدنة خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، التي تستخدم التقويم اليولياني، بعيد الميلاد في 7 يناير/كانون الثاني.

يُذكر أن الهدنة التي أعلنها بوتين كانت موضع شكّ للأوكرانيين الذين لم يسيروا وراء هذه الخطوة، واعتبروها "حيلة"، كما لم يوضّح المسؤولون في كييف ما إذا كانت القوات الأوكرانية ستحذو حذوها، حسب المصدر ذاته.

في السياق نفسه لم تعلن موسكو إن كانت ستردّ إذا استمرّت أوكرانيا في القتال، خلال فترة الهدنة المعلنة من طرف بوتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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