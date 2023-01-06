دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اليونان إلى التخلي عن مواقفها المتشددة والاستفزازية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجمعة في ولاية توقات شمالي تركيا.

وأضاف :"فعلنا كل ما يجب من أجل سلامة ورفاهية وحماية مواطنينا البالغ عددهم 85 مليون نسمة، وسنواصل ذلك في المستقبل أيضاً".

وأضاف :" نمد يد الصداقة بصدق إلى اليونان، لا تترددوا في إمساك يد الصداقة هذه".

وأكد أن اليونان لن تحصل على شيء من خلال موافقها المتشددة واستفزازاتها.

وتابع :" تعالوا (اليونانيين) لنتحدث ونتحاور بشكل مباشر، نحن نثق في أنفسنا لأننا على حق، ولكن للأسف نرى مشكلة على الجانب الآخر (اليونان) في هذا الصدد، لا تتحمسوا لخوض مغامرة من خلال الاحتماء بالآخرين، لقد فعلتم هذا في الماضي والنتائج معروفة".

وأردف أقار :"تركيا لا تشكل تهديداً لأحد بأي حال، تركيا حليف قوي وموثوق، نستمر في جزيرة قبرص في إطار اتفاقيات الضمان والتحالف مع أشقائنا في جمهورية شمال قبرص التركية".

وحول اللقاء الثلاثي بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا مؤخراً في موسكو، قال أقار :"طرحنا موقفنا بشكل واضح وصريح، قلنا إننا لن نقدم أي تنازلات في مكافحة الإرهاب، ولا هدف لدينا غير محاربة الإرهاب".

وأضاف أقار :"قلنا إنه لا يمكننا قبول مزيد من اللاجئين من سوريا، وأن موجة جديدة من الهجرة غير مقبولة لدينا، لذلك مع فاعلياتنا هناك (شمال وشمال غرب سوريا) ، نسعى جاهدين لإبقاء إخواننا وأخواتنا السوريين في أراضيهم".

وأردف: "أكدنا على ضرورة حل الأزمة السورية بطريقة شاملة وبمشاركة الجميع في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254، كما أن لدينا إخوة وأخوات سوريون نجتمع معهم في سوريا وتركيا، قلنا إننا لن نوافق على أي قرار ضدهم وينتهك حقوقهم ، ويجب على الجميع أن يعرف ويتصرف وفقاً لذلك".

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي احتضنت العاصمة الروسية موسكو، اجتماعاً بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا، ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة.