سياسة
2 دقيقة قراءة
بزيادة 12.9%.. 20 مليار دولار صادرات السيارات من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
قالت جمعيتا أولوداغ لمُصدّري صناعة السيارات، والمُصدّرين الأتراك إن صادرات تركيا للسيارات زادت بنسبة 12.9% العام الماضي مقارنة بعام 2021، محطمة الرقم القياسي بتاريخ الجمهورية بـ254 ملياراً و210 ملايين دولار.
بزيادة 12.9%.. 20 مليار دولار صادرات السيارات من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي
زاد قطاع صناعة السيارات التركية صادراته بنسبة 5.7% لتصل إلى 30 ملياراً و995 مليوناً و808 آلاف دولار. / صورة: AA
6 يناير 2023

حققت صناعة السيارات التي تشكل أحد أهم قطاعات الاقتصاد التركي مبيعات بقيمة 20 مليار 54 مليون 839 ألف دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي في 2022.

ونقلت وكالة الأناضول عن جمعية أولوداغ لمُصدّري صناعة السيارات، وجمعية المُصدّرين الأتراك، أن تركيا زادت صادراتها بنسبة 12.9% العام الماضي مقارنة بعام 2021، محطمة الرقم القياسي بتاريخ الجمهورية بـ254 ملياراً و210 ملايين دولار.

وحسب المعلومات، زاد قطاع صناعة السيارات التركية صادراته بنسبة 5.7% لتصل إلى 30 ملياراً و995 مليوناً و808 آلاف دولار.

وباع قطاع السيارات التركية منتجاته إلى ما يقرب من 200 دولة ومنطقة ذاتية الحكم، ومنطقة حرة خلال العام الماضي.

واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى في استيراد السيارات التركية بحصة 64.7% في عام 2022، إذ بلغت الصادرات إلى هذه الدول 20 ملياراً و54 مليوناً و839 ألف دولار بزيادة 6% مقارنة بعام 2021 .

وتصدّرت ألمانيا قائمة الدول الأوروبية الأكثر استيراداً لمنتجات القطاع من تركيا، إذ بلغت واردتها 4 مليارات و379 مليوناً و923 ألف دولار، تلتها فرنسا بـ3 مليارات و250 مليوناً و300 ألف دولار ، ثم المملكة المتحدة بـ3 مليارات 860 مليوناً 399 ألف دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us