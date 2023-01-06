حققت صناعة السيارات التي تشكل أحد أهم قطاعات الاقتصاد التركي مبيعات بقيمة 20 مليار 54 مليون 839 ألف دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي في 2022.

ونقلت وكالة الأناضول عن جمعية أولوداغ لمُصدّري صناعة السيارات، وجمعية المُصدّرين الأتراك، أن تركيا زادت صادراتها بنسبة 12.9% العام الماضي مقارنة بعام 2021، محطمة الرقم القياسي بتاريخ الجمهورية بـ254 ملياراً و210 ملايين دولار.

وحسب المعلومات، زاد قطاع صناعة السيارات التركية صادراته بنسبة 5.7% لتصل إلى 30 ملياراً و995 مليوناً و808 آلاف دولار.

وباع قطاع السيارات التركية منتجاته إلى ما يقرب من 200 دولة ومنطقة ذاتية الحكم، ومنطقة حرة خلال العام الماضي.

واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى في استيراد السيارات التركية بحصة 64.7% في عام 2022، إذ بلغت الصادرات إلى هذه الدول 20 ملياراً و54 مليوناً و839 ألف دولار بزيادة 6% مقارنة بعام 2021 .

وتصدّرت ألمانيا قائمة الدول الأوروبية الأكثر استيراداً لمنتجات القطاع من تركيا، إذ بلغت واردتها 4 مليارات و379 مليوناً و923 ألف دولار، تلتها فرنسا بـ3 مليارات و250 مليوناً و300 ألف دولار ، ثم المملكة المتحدة بـ3 مليارات 860 مليوناً 399 ألف دولار.