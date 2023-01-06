حل اسم "محمد" في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر الأسماء انتشاراً بين مواليد عام 2022 في هولندا، وسبقه اسم "نوه" الذي يعني بالعربية نوح.

وأوضحت البيانات الصادرة عن بنك التأمين الاجتماعي الهولندي، أن اسم "نوح" أُطلِق على 871 مولوداً ذكراً في هولندا عام 2022، فيما أُطلِق اسم "محمد" على 671 مولوداً.

وأضافت البيانات الخميس أنه على صعيد المواليد الإناث، كان اسم "إيما" الأكثر انتشاراً، وأطلق على 677 مولودة أنثى.

وفي السياق، أوضح بنك التأمين الاجتماعي الهولندي أن تسمية المواليد خلال العام الماضي كانت قائمة أيضاً على الخلفيات الدينية للآباء.