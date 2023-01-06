سياسة
1 دقيقة قراءة
محمد في المرتبة الثانية.. تعرف أكثر الأسماء انتشاراً بين مواليد هولندا 2022
أوضحت البيانات الصادرة عن بنك التأمين الاجتماعي الهولندي، أن اسمَي "نوه"، (نوح بالعربية) و"محمد"، احتلا المرتبتَين الأولى والثانية في أكثر الأسماء انتشاراً بين مواليد عام 2022 في هولندا.
محمد في المرتبة الثانية.. تعرف أكثر الأسماء انتشاراً بين مواليد هولندا 2022
اسم إيما الأكثر انتشاراً بين الإناث وأطلق على 677 مولودة أنثى- أرشيفية / Others
6 يناير 2023

حل اسم "محمد" في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر الأسماء انتشاراً بين مواليد عام 2022 في هولندا، وسبقه اسم "نوه" الذي يعني بالعربية نوح.

وأوضحت البيانات الصادرة عن بنك التأمين الاجتماعي الهولندي، أن اسم "نوح" أُطلِق على 871 مولوداً ذكراً في هولندا عام 2022، فيما أُطلِق اسم "محمد" على 671 مولوداً.

وأضافت البيانات الخميس أنه على صعيد المواليد الإناث، كان اسم "إيما" الأكثر انتشاراً، وأطلق على 677 مولودة أنثى.

وفي السياق، أوضح بنك التأمين الاجتماعي الهولندي أن تسمية المواليد خلال العام الماضي كانت قائمة أيضاً على الخلفيات الدينية للآباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us