اتفقت تركيا وأرمينيا على إطلاق رحلات الشحن الجوي المباشرة بينهما اعتباراً من مطلع العام الجاري.

جاء ذلك نتيجة المباحثات المتواصلة بين الممثلَيْن الخاصَّيْن المعنيَّيْن بتطبيع العلاقات بين البلدَين.

ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول الجمعة أن تجارة الشحن الجوي المباشر باتت ممكنة بين تركيا وأرمينيا اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2023.

وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة التركية أبلغت المصدرين بهذا التطور.

وتعقد تركيا وأرمينيا جولات منذ عدة أشهر لتطبيع العلاقات بمشاركة سردار قيليج، الممثل الخاصّ التركي في مباحثات تطبيع العلاقات مع يريفان، ونظيره الأرميني روبن روبينيان.