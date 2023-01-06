سياسة
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بدءاً من العام الجاري.. تركيا وأرمينيا تطلقان رحلات الشحن الجوي المباشر
اتفقت تركيا وأرمينيا عبر مباحثات المتواصلة بين الممثلَيْن الخاصَّيْن المعنيَّيْن بتطبيع العلاقات بين البلدين على إطلاق رحلات الشحن الجوي المباشرة بين البلدين اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2023.
بدءاً من العام الجاري.. تركيا وأرمينيا تطلقان رحلات الشحن الجوي المباشر
تركيا وأرمينيا تطلقان رحلات الشحن الجوي المباشر / صورة: AA
6 يناير 2023

اتفقت تركيا وأرمينيا على إطلاق رحلات الشحن الجوي المباشرة بينهما اعتباراً من مطلع العام الجاري.

جاء ذلك نتيجة المباحثات المتواصلة بين الممثلَيْن الخاصَّيْن المعنيَّيْن بتطبيع العلاقات بين البلدَين.

ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول الجمعة أن تجارة الشحن الجوي المباشر باتت ممكنة بين تركيا وأرمينيا اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2023.

وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة التركية أبلغت المصدرين بهذا التطور.

وتعقد تركيا وأرمينيا جولات منذ عدة أشهر لتطبيع العلاقات بمشاركة سردار قيليج، الممثل الخاصّ التركي في مباحثات تطبيع العلاقات مع يريفان، ونظيره الأرميني روبن روبينيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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