سياسة
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ألمانيا تعلن نيتها تسليم أوكرانيا 40 مدرعة من طراز "ماردر" بحلول الربيع
غداة إعلان برلين وواشنطن مرحلة جديدة من الدعم العسكري لكييف، أعلنت ألمانيا أنّها سترسل 40 مدرّعة من طراز "ماردر" إلى الجيش الأوكراني في الربع الأول من العام 2023.
ألمانيا تعلن نيتها تسليم أوكرانيا 40 مدرعة من طراز "ماردر" بحلول الربيع
دبابة قتال من طراز Marder تابعة للقوات المسلحة الألمانية - 20 مايو/أيار 2019 / صورة: AFP
6 يناير 2023

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة أنّ بلاده سترسل 40 مدرّعة من طراز "ماردر" إلى الجيش الأوكراني في الربع الأول من العام 2023، غداة إعلان برلين وواشنطن مرحلة جديدة من الدعم العسكري لكييف.

وقال ستيفن هيبيستريت خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة الجمعة إن "40 مركبة ستكون جاهزة في الربع الأول ويمكن إرسالها إلى أوكرانيا"، بعد "تدريب لمدة ثمانية أسابيع" للجيش الأوكراني.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز الخميس، إرسال مركبات قتال مدرعة لمساعدة أوكرانيا في الحرب مع روسيا ولكن دون تحديد عددها أو توقيت عمليات التسليم.

وقال هيبيستريت: "حان الوقت لتسليم دبابات حماية بتكنولوجيا غربية"، مشيراً إلى "محادثات مكثفة منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول" بين الحلفاء أدت إلى هذا القرار الذي يشكل نقلة نوعية في شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وستسلّم الولايات المتحدة مدرعات من طراز برادلي قتالية مزودة بمدفع آلي من عيار 25 ملليمتراً ومدفع رشاش 7,62 ملليمتر وصواريخ مضادة للدبابات، فيما سترسل ألمانيا مدرعات من طراز "ماردر" بمدفع عيار 20 ملليمتراً.

وكان حلفاء أوكرانيا الأوروبيون بادروا إلى تزويدها بدبابات سوفييتية الصنع، لكن ليس بمركبات غربية التصميم، على الرغم من طلبات كييف المتكررة في هذا الصدد.

ولطالما رفضت برلين مثل هذه الشحنات، بحجة أن هكذا إجراء يجب أن يُتخذ بالتشاور مع الحلفاء الغربيين، وأن حلف شمال الأطلسي لا ينبغي أن يشارك بشكل مباشر في الحرب.

وازداد الضغط على المستشار أولاف شولتز مع إعلان باريس الأربعاء تسليم دبابات قتالية خفيفة من طراز "AMX-10 RC"، فرنسية الصنع.

وتطالب كييف أيضاً بتسلّم دبابات من نوع ليوبارد 2 من برلين بمدفع عيار 120 ملليمتراً ذات الشهرة العالمية، الأمر الذي ترفضه ألمانيا.

وقال هيبيستريت رداً على سؤال عن الموضوع "نراقب بعناية الوضع في أوكرانيا ونأخذ تالياً قراراتنا بالتعاون مع شركائنا".

وأكدت مصادر برلمانية أنّ اجتماعاً لحلفاء أوكرانيا سيُعقد في منتصف يناير/كانون الثاني لتنسيق المساعدات الغربية لكييف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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