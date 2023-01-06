أعلنت أوكرانيا الجمعة عدم التزام روسيا الهدنة التي أعلنها رئيسها فلاديمير بوتين، من أجل السماح للمسيحيين الأرثوذكس بالاحتفال بعيد الميلاد وحضور قداس العيد.

وقال ميخائيل بودولاك مستشار الرئاسة الأوكرانية عبر تويتر إن الجيش الروسي لم يلتزم تعليمات الرئيس بوتين لوزارة الدفاع بشأن الهدنة لمدة 36 ساعة، اعتباراً من الساعة 12.00 ظهر اليوم.

وأضاف: "6 يناير/كانون الثاني صفارات الإنذار الجوي تدوّي في كل أرجاء أوكرانيا، عاد الأطفال مرة أخرى إلى الملاجئ الباردة، قُصفت محطة إطفاء في خيرسون".

واعتبر بودولاك أن "هذا هو جوهر وقف إطلاق النار الروسي، القتل من الخلف بعد تقليد الصمت".

فيما صرحت وزارة الدفاع الروسية الجمعة بأن القوات الأوكرانية تواصل هجماتها على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار.

وقال متحدث الوزارة إيغور كوناشينكوف في تصريحات إن الجيش الروسي بدأ في تمام الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي اليوم تنفيذ وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

واستدرك: "لكن بالرغم من ذلك تواصل إدارة كييف قصف المناطق السكنية والجنود الروس بالمدافع".

ولفت إلى أن قوات بلاده ردت بالمثل على مصادر النيران الأوكرانية.

وأمس الخميس، أمر بوتين قواته بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا، عقب نداء من رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، طالب خلاله بتنفيذ هدنة خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع.

والجمعة 7 يناير، بدأت احتفالات الطائفة الأرثوذكسية بعيد الميلاد في كنائس أوكرانيا.

وفي ساعات المساء بدأ أوكرانيون التوافد إلى الكنائس للمشاركة في القداس.

وفي هذا الإطار أقيم قداس في كاتدرائية "فولوديمير" في العاصمة كييف بمشاركة عدد من أبناء الطائفة الأرثوذكسية.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية التي تستخدم التقويم اليولياني، بعيد الميلاد في 7 يناير.

أمريكا تتهم إيران بتأجيج الحرب

في سياق متصل اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة إيران بـ"تأجيج" الحرب في أوكرانيا عبر تزويد روسيا بطائرات مسيرة.

وقال بلينكن، في بيانٍ: "إن الدعم العسكري للنظام الإيراني لروسيا لا يؤجج الصراع في أوكرانيا فحسب، بل أدى أيضاً إلى انتهاكات لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231".

وأعلن الوزير الأمريكي حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران بسبب إمداد روسيا بطائرات مسيرة خلال حربها في أوكرانيا.

وفي تغريدة، كتب بلينكن لقد "أقرت الولايات المتحدة عقوبات ضد 7 أشخاص متورطين في برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران، وهي البرامج ذاتها التي تستخدمها موسكو لاستهداف البنية التحتية في أوكرانيا".

وأضاف أن "إيران تؤجج الحرب الأوكرانية-الروسية بتزويد الأخيرة بتكنولوجيا الطائرات بلا طيار".

وأكد بلينكن ضرورة وقف دعم طهران للحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا.