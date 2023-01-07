سياسة
3 دقيقة قراءة
يديعوت أحرنوت: إسرائيل تستخدم مُسيّرات مسلحة ضد الفلسطينيين
كشفت صحيفة إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استخدم خلال العامين الماضيين طائرات مسيرة ضد الفلسطينيين بإمكانها حمل قنابل ومتفجرات وإطلاق نار على الأهداف.
يديعوت أحرنوت: إسرائيل تستخدم مُسيّرات مسلحة ضد الفلسطينيين
الجيش الإسرائيلي يعترف باستخدام مسيرات مقاتلة ضد فلسطينيين (المصدر: متداول)
7 يناير 2023

استخدم الجيش الإسرائيلي خلال العامين الماضيين طائرات مسيرة ضد الفلسطينيين تحمل قنابل غاز وأخرى يدوية وتطلق النار، وبعضها يحمل متفجرات، حسب صحيفة عبرية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها الإلكتروني الجمعة عن ضابط إسرائيلي كبير لم تسمه قوله إن الجيش "طور هذه الطائرات ويستخدم بعضها بشكل انتحاري، وأخرى لإطلاق قنابل يدوية وقنابل الغاز، وإطلاق النار من أسلحة رشاشة، وبعضها يحولها إلى إطلاق صواريخ موجهة إلى ضرب أهداف معينة".

ووفق الضابط فإن "الطائرات التي تحمل قنابل يدوية يمكنها إطلاق عدد كبير منها واستهداف المطلوبين لدى إسرائيل أو مجموعات فلسطينية مسلحة، حتى لو كانوا داخل منازل أو غرف معينة".

وأشار موقع يديعوت أحرنوت إلى أن هذه الطائرات "تستخدمها القوات البرية الإسرائيلية".

وتستخدم هذه الطائرات أيضاً حسب المصدر ذاته "لتنفيذ مهام صعبة وسرية للجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين".

وأفادت الصحيفة بأنه مع دخول الطائرات للعمل فإن "ساحة الحرب بالفعل تغيرت، إذ إن الطائرات تمنع تعريض المقاتلين في الجيش للخطر".

ونوهت الصحيفة بأنه في المستقبل المنظور يعتزم الجيش أيضاً تزويد ألوية المشاة النظامية بالطائرة بدون طيار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق طائرة بدون طيار هجومية جديدة، وهي طائرة "وحيد القرن" التي طورتها وحدة "ياتح" التابعة للقسم التكنولوجي في وزارة الجيش الإسرائيلي، وتمكنت من إطلاق قنابل يدوية مختلفة من الجو بما في ذلك القنابل اليدوية والرش الآلي المميت.

أما الطائرة الثانية فهي "اليد القوية" ويمكنها إطلاق الصواريخ الموجهة، حيث تكمل التأثير المدمر والقاتل لطائرة "وحيد القرن"، وتستخدم الاثنتان بالفعل معاً كقوة جوية محمولة لجنود المشاة في وحدات النخبة.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي الطائرتين وسيلة "لاستفزاز العدو للخروج من مخبئه، وبالتالي تحديد موقعه للهجوم"، كما أنها قادرة على الاقتراب من الهدف سراً، حتى لو كان مخبأ في منطقة مبنية.

وفي سبتمبر/أيلول 2022 أعطى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الضوء الأخضر لاستخدام طائرات مسيرة مسلحة لتنفيذ عمليات اغتيال بالضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us