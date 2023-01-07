سياسة
2 دقيقة قراءة
المكسيك.. اعتقال نجل "إل تشابو" يودي بحياة 29 شخصاً حتى الآن
أعلن وزير الدفاع المكسيكي لويس ساندوفال أن عملية القبض على تاجر المخدرات أوفيديو غوزمان بولاية سينالوا المكسيكية أودت بحياة عشرة جنود، فيما قضي على 19 مجرماً.
المكسيك.. اعتقال نجل "إل تشابو" يودي بحياة 29 شخصاً حتى الآن
المكسيك.. اعتقال نجل "إل تشابو" يودي بحياة 29 شخصاً / صورة: AFP
7 يناير 2023

أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية الجمعة مقتل 29 شخصاً في أعمال عنف أعقبت اعتقال أوفيديو غوزمان، نجل جواكين زعيم عصابة المخدرات السابق المعروف باسم "إل تشابو".

وقال وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال في مؤتمر صحفي إن "القتلى هم 10 عسكريين و19 من أعضاء جماعة إجرامية".

وأكد إصابة 35 مسؤولاً عسكرياً، فيما جرى القبض على 21 عضواً في جماعة لوس تشابيتوس التي يقودها غوزمان.

ولفت إلى أن قوات الأمن قبضت على غوزمان (32 عاماً) العضو البارز في عصابة ولاية سينالوا بعد ثلاث سنوات من ملاحقته.

وأضاف ساندوفال أن غوزمان محتجز الآن في العاصمة مكسيكو سيتي.

كما صادرت السلطات 4 بنادق عيار 50 وستة رشاشات عيار 50 و26 بندقية ومسدسين و13 مركبة.

والخميس بدأت أعمال العنف في مدينة كولياكان التابعة لولاية سينالوا الشمالية الغربية بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على غوزمان.

وأفادت السلطات المحلية بإطلاق النار وإحراق المركبات وإغلاق الطرق من قبل أنصار غوزمان.

وفي مؤتمر صحفي أشاد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بجهود القوات المسلحة، بينما أعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us