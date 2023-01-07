سياسة
2 دقيقة قراءة
طفل بعمر 6 سنوات يطلق النار على مُدرسته بولاية فرجينيا الأمريكية
أطلق طفل صغير النار على معلمته في مدرسة بولاية فرجينيا الأمريكية. وتحقق السلطات الأمنية حول كيفية وصول السلاح الناري إلى الطفل.
طفل بعمر 6 سنوات يطلق النار على مُدرسته بولاية فرجينيا الأمريكية
لم تسفر حادثة إطلاق الطفل الصغير النار في المدرسة عن سقوط قتلى (المصدر: منصات التواصل) / Others
7 يناير 2023

قالت الشرطة إن طفلاً عمره ست سنوات أطلق النار على مدرسة وألحق بها إصابات الجمعة في مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأمريكية.

وقال قائد الشرطة ستيف درو للصحفيين إن الإصابة التي لحقت بالمعلمة التي في الثلاثينيات من عمرها تشكل خطراً على حياتها على الرغم من أنها أظهرت بعض التحسن في المستشفى.

ولم يكن لكيفية حصول طفل عمره ست سنوات على المسدس تفسير. ووصفت الشرطة الحادث بأنه "مشاجرة" في حجرة الصف الأول أسفرت عن إطلاق رصاصة واحدة.

وقال درو: "لم يكن هذا إطلاق نار عارض".

وأضاف في وقت لاحق: "أريد أن أعرف من أين جاء هذا السلاح الناري".

وقال درو إنه جرى احتجاز الطفل، فيما لم يصب أي طلاب في الحادث.

وفي نفس المؤتمر الصحفي أبدى مدير المدرسة جورج باركر أسفه لعدم قدرة المعلمين على منع دخول الأسلحة النارية المدارس وقال إنه "مصدوم" و"محبط".

وقال باركر: "نحن بحاجة إلى عدم وصول الأسلحة إلى أيدى شبابنا. لا يمكنني التحكم في الوصول إلى الأسلحة. ولا يمكن للمدرسين التحكم في الوصول إلى الأسلحة".

وقال باركر إن جميع المدارس مزودة بأجهزة الكشف عن المعادن ولكن لم يجرِ تشغيلها بمدرسة ريتشنيك الابتدائية أمس الجمعة.

وتشهد الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في حوادث العنف المسلح ومن بينها في الأوساط التعليمية.

واستجابة لكثير من الانتقادات صدَّق مجلس الشيوخ الأمريكي في يونيو/حزيران الماضي على مشروع قانون يهدف إلى معالجة موجة العنف المسلح في الولايات المتحدة، ويتضمن فرض قيود على الحصول على الأسلحة النارية ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحة العقلية والأمن في المدارس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us