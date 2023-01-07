قالت الشرطة إن طفلاً عمره ست سنوات أطلق النار على مدرسة وألحق بها إصابات الجمعة في مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأمريكية.

وقال قائد الشرطة ستيف درو للصحفيين إن الإصابة التي لحقت بالمعلمة التي في الثلاثينيات من عمرها تشكل خطراً على حياتها على الرغم من أنها أظهرت بعض التحسن في المستشفى.

ولم يكن لكيفية حصول طفل عمره ست سنوات على المسدس تفسير. ووصفت الشرطة الحادث بأنه "مشاجرة" في حجرة الصف الأول أسفرت عن إطلاق رصاصة واحدة.

وقال درو: "لم يكن هذا إطلاق نار عارض".

وأضاف في وقت لاحق: "أريد أن أعرف من أين جاء هذا السلاح الناري".

وقال درو إنه جرى احتجاز الطفل، فيما لم يصب أي طلاب في الحادث.

وفي نفس المؤتمر الصحفي أبدى مدير المدرسة جورج باركر أسفه لعدم قدرة المعلمين على منع دخول الأسلحة النارية المدارس وقال إنه "مصدوم" و"محبط".

وقال باركر: "نحن بحاجة إلى عدم وصول الأسلحة إلى أيدى شبابنا. لا يمكنني التحكم في الوصول إلى الأسلحة. ولا يمكن للمدرسين التحكم في الوصول إلى الأسلحة".

وقال باركر إن جميع المدارس مزودة بأجهزة الكشف عن المعادن ولكن لم يجرِ تشغيلها بمدرسة ريتشنيك الابتدائية أمس الجمعة.

وتشهد الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في حوادث العنف المسلح ومن بينها في الأوساط التعليمية.

واستجابة لكثير من الانتقادات صدَّق مجلس الشيوخ الأمريكي في يونيو/حزيران الماضي على مشروع قانون يهدف إلى معالجة موجة العنف المسلح في الولايات المتحدة، ويتضمن فرض قيود على الحصول على الأسلحة النارية ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحة العقلية والأمن في المدارس.