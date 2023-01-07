اعتبرت الولايات المتحدة أنّ الضربات في شرق أوكرانيا الجمعة تُظهر أنّ وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي قرار "مثير للسخرية".

وقال المتحدّث باسم الخارجيّة الأمريكيّة نيد برايس إنّ وقف النار الذي أعلنه بوتين الخميس لا يُمكن اعتباره سوى "قرار مثير للسخرية"، مضيفاً للصحافة: "أعتقد أن صحّة هذا التقييم تأكّدت في ضوء ما شهدناه طوال اليوم. شكوكنا يُبرّرها ما شهدناه من روسيا طوال هذا الصراع".

وتابع: "ما يقلقنا هو أن تستخدم موسكو أيّ وقفٍ للمعارك لتُعيد تنظيم قوّاتها وتجميعها وأن تُعيد في نهاية المطاف شنّ هجوم يكون أكثر انتقاماً ووحشيّة وفتكاً".

وقد تواصل الجمعة القصف المدفعي في مدينة باخموت التي أصبحت مركز القتال في الشرق الأوكراني، وفي أنحاء أخرى من أوكرانيا، على الرغم من سريان وقف إطلاق نار أحاديّ أعلنته روسيا واعتبرته كييف وقوى غربية مجرّد مناورة.

مساعدات جديدة

إلى ذلك أعلنت الولايات المتّحدة الجمعة مساعدات عسكريّة كبيرة جديدة لأوكرانيا تُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار، تشمل خصوصاً 50 مدرّعة من طراز برادلي وعشرات المدرّعات الأخرى.

والشريحة الجديدة، وهي عبارة عن أسلحة بقيمة 2.85 مليار دولار من مخزون الجيش الأمريكي و225 مليون دولار على شكل طلبيّات من صناعة الدفاع، لا تشمل دبّابات هجوميّة تُطالب كييف الغرب بتزويدها بها، لكنّها ستُعزّز قدرات الحركة لدى القوّات الأوكرانيّة.

وقالت المسؤولة المكلّفة شؤون روسيا في وزارة الدفاع الأمريكيّة لورا كوبر إنّ هذه "أعلى شريحة من المساعدات العسكريّة من حيث القيمة الإجماليّة التي تعهّدنا بها حتّى الآن". وهي تشمل خصوصاً 50 مدرّعة برادلي من نوع M2A2 مزوّدة بمدفع 25 ملم وقاذفة صواريخ مضادّة للدبابات ويمكن أن تحمل ستّة مقاتلين، بالإضافة إلى الطاقم.

وهذه المركبات المدرّعة قادرة أيضاً على إطلاق صواريخ جافلين المضادّة للدبّابات والتي استخدمها الأوكرانيّون على نطاق واسع في بداية الصراع ضدّ روسيا.

وأشارت كوبر إلى أنّ مركبات "برادلي ستُعزّز قدرة أوكرانيا على إجراء مناورات معقّدة في كلّ الظروف الجوّية تقريباً وعلى كلّ التضاريس، ولا سيّما في جنوب البلاد وشرقها".

وتشمل شريحة المساعدات الجديدة أيضاً 100 ناقلة جند مصفّحة من طراز M113 و55 مدرّعة مقاومة للألغام من طراز MRAP و18 مدفع هاوتزر، إضافة إلى قنابل مدفعيّة ومدافع هاون وصواريخ دفاع جوّي ومسدّسات.

زيلينسكي يأمل النصر

في السياق تمنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي النصر لبلاده في تهنئته للأرثوذكس عشية عيد الميلاد الجمعة.

وقال زيلينسكي في بيان إن "المسيحيين الأرثوذكس يستعدون للاحتفال بعيد الميلاد السبت، وبالتالي أهنئ الملايين من العائلات الأوكرانية التي اجتمعت اليوم معاً لقضاء ليلة عيد الميلاد".

وأشاد بالأوكرانيين لوقوف بعضهم إلى جانب بعض وحماية أرضهم وثقافتهم وتقاليدهم وإيمانهم.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "في يوم العيد تجب معاملة الضيوف بلطف ورعاية خاصين.. ضيوف لا محتلون.. ممنوع تنظيف المنزل وإخراج القمامة منه في يوم مقدس كهذا، إلا أننا نحارب الشياطين ونخرج القمامة من منزلنا منذ أكثر من 300 يوم على التوالي"، في إشارة إلى الحرب الجارية مع روسيا.

واختتم زيلينسكي رسالته آملاً تحقيق "النصر والسلام والازدهار لآلاف السنين في أوكرانيا".

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.