انتُخب الجمهوري كيفن مكارثي رئيساً لمجلس النواب الأمريكي ليل الجمعة-السبت، ما ينهي آلية شهدت حتى نهايتها توترات شديدة في صفوف الحزب الجمهوري.

وإثر مفاوضات شاقة رضخت مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترمب التي كانت تعرقل انتخابه. وانتهت بذلك حال من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عاماً، ما يُنذر بنقاشات نشطة جداً في البرلمان العامين المقبلين.

وهنّأ الرئيس جو بايدن السبت مكارثي ودعاه إلى "الحكم بشكل مسؤول ولصالح الأمريكيين".

وقال الرئيس في بيان "أنا مستعدٌّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكناً والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي".

وأضاف: "حان وقت الحكم بشكل مسؤول".

ونجح مكارثي إثر 15 محاولة في حسم الاقتراع لصالحه، ليسجل بذلك سابقة في تاريخ مجلس النواب الأمريكي أكثر محاولات تصويت فاشلة لاختيار رئيس له.

ووسط منافسة شديدة وخلافات عميقة تولى الجمهوريون زمام السيطرة على مجلس النواب بعد فوزهم على الديمقراطيين في الانتخابات النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.