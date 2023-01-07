سياسة
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رويترز: الصين تجري محادثات مع فايرز للتغلب على كورونا
أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز الجمعة بأن الصين تُجري محادثات متقدمة مع شركة فايزر الأمريكية للحصول على ترخيص يسمح لشركات الأدوية الصينية بتصنيع نسخة من عقار باكسلوفيد المضاد لكورونا وتوزيعها.
رويترز: الصين تجري محادثات مع فايرز للتغلب على كورونا
تواجه المستشفيات الصينية ضغوطاً شديدة بعد أن تخلت الحكومة فجأة عن سياسة صفر كوفيد / صورة: Reuters
7 يناير 2023

قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن الصين تجري محادثات مع شركة فايزر الأمريكية للحصول على ترخيص يسمح لشركات الأدوية المحلية بتصنيع وتوزيع نسخة من عقار باكسلوفيد الذي تنتجه الشركة والمضاد لكورونا والفيروسات في الصين.

وقال أحد المصادر المطلعة على الأمر إن الجهة المنظمة للمنتجات الطبية في الصين وهي الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية ترأس المحادثات مع شركة فايزر منذ أواخر الشهر الماضي.

وأضاف المصدر أن بكين حريصة على إنهاء بنود اتفاق الترخيص قبل العام القمري الجديد الذي يبدأ في 22 يناير/كانون الثاني.

وتواجه المستشفيات الصينية ضغوطاً شديدة بعد أن تخلت الحكومة فجأة عن سياسة صفر كوفيد الشهر الماضي مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات. وأدت الموجة المتصاعدة من الإصابات في جميع أنحاء البلاد إلى اكتظاظ المستشفيات وإفراغ الصيدليات من الأدوية وإثارة قلق دولي.

وأظهرت تجربة سريرية أن باكسلوفيد يقلل من دخول المرضى المعرضين لمخاطر عالية المستشفيات بنسبة 90% تقريباً.

ويتزايد الطلب على هذا الدواء مع محاولة عدد من الصينيين الحصول عليه في الخارج وشحنه إلى الصين.

وتعارض بكين إلى حد كبير اللقاحات والعلاجات الغربية. وكان عقار باكسلوفيد الذي يجري تناوله عن طريق الفم أحد العلاجات الأجنبية القليلة التي جرت الموافقة عليها.

ووافقت الصين في فبراير/شباط من العام الماضي على عقار باكسلوفيد لعلاج المرضى المعرضين لمخاطر عالية في عدة أقاليم. وتوصلت شركة فايزر الشهر الماضي إلى اتفاق لتصدير باكسلوفيد إلى الصين من خلال شركة محلية لتوفير الدواء على نطاق أوسع.

وقال متحدث باسم فايزر إن الشركة تتعاون بنشاط مع السلطات الصينية وجميع الأطراف المعنية لتأمين إمدادات كافية من باكسلوفيد في الصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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