سياسة
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إيران تعدم شخصين متهمين بقتل عنصر بالباسيج خلال الاحتجاجات
أعدمت إيران رجلين اليوم السبت بتهمة قتل مسؤول أمني في الباسيج خلال احتجاجات على مستوى البلاد أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر/أيلول.
إيران تعدم شخصين متهمين بقتل عنصر بالباسيج خلال الاحتجاجات
منذ بداية الاحتجاجات حكم القضاء بالإعدام على 14 شخصاً لارتباطهم بالتظاهرات / صورة: AA
7 يناير 2023

نفّذت إيران السبت حُكمَي إعدام بحق رجلَين بتهمة قتل عنصر أمن في أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية.

وجاء على الموقع أن "محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفّذَي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان، أُعدما هذا الصباح" (السبت)، مشيرة إلى أحد عناصر قوات الباسيج المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر/أيلول احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس.

وأفاد الموقع بأن المحكمة الابتدائية حكمت على الرجلين بالإعدام في 4 ديسمبر/كانون الأول.

وفي 3 يناير/كانون الثاني ثبتت المحكمة العليا الإيرانية حكمَي الإعدام الصادرَين بحق الرجلين، متهمة إياهما بقتل عجميان يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني في كرج غرب طهران.

ومنذ بداية الاحتجاجات حكم القضاء بالإعدام على 14 شخصاً لارتباطهم بالتظاهرات، حسب إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية مبني على معلومات رسمية. من بين هؤلاء نُفّذ حكم الإعدام في حق أربعة أشخاص وثبتت المحكمة العليا حكمين في حق اثنين آخرين، فيما ينتظر ستة محاكمات جديدة ويمكن لاثنين آخرين الاستئناف.

ويؤكّد ناشطون أن عشرات الأشخاص الآخرين يواجهون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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