سياسة
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نتيجة ضغط الحكومة الصينية.. جاك ما يتنازل عن السيطرة على شركة "آنت غروب"
قرر الملياردير الصيني جاك ما التنازل عن السيطرة على شركة "آنت غروب" في إطار عملية إعادة هيكلة الشركة لتعزيز استقرارها واستدامة تنميتها. وسيحتفظ جاك ما بـ6.2% فقط من حقوق التصويت في الشركة.
نتيجة ضغط الحكومة الصينية.. جاك ما يتنازل عن السيطرة على شركة "آنت غروب"
الملياردير الصيني جاك ما يتنازل عن السيطرة على شركة "آنت غروب" / صورة: AP
7 يناير 2023

سيتخلّى المؤسس والرئيس السابق لشركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا" جاك ما عن السيطرة على شركة "آنت غروب" كجزء من إعادة الهيكلة.

وكان جاك ما، أحد أشهر رجال الأعمال في الصين، رمزاً "للرجل العصامي" لجيل من أباطرة التكنولوجيا الصينيين، مع رحلته الشخصية غير النمطية.

لكن مدرّس اللغة الإنجليزية السابق انسحب من الحياة العامة بعدما منعت بكين طرح شركة "آنت غروب" للاكتتاب العام في هونغ كونغ عام 2020 بعد تعليقاته اللاذعة بشأن جهات حكومية.

وأعلنت الشركة في بيان السبت أنها تدخل تعديلات على هيكلة ملكيتها بحيث "لا يسيطر أي مساهم، بمفرده أو بالاشتراك مع أطراف أخرى" على "آنت غروب".

وكشف البيان عن الهيكل المعقّد السابق للشركة والذي أظهر أن جاك ما يسيطر "بشكل غير مباشر" على 53.46% من أسهمها.

وبعد هذا التعديل سيحتفظ ما بـ6.2% فقط من حقوق التصويت، حسب المعلومات الواردة في البيان.

وأوضحت الشركة: "يهدف هذا التعديل إلى زيادة تعزيز استقرار هيكلية شركتنا واستدامة تنميتنا على المدى الطويل".

وأشارت إلى أن عشرة أشخاص بمن فيهم المؤسس والإدارة والموظفون "سيمارسون حقوقهم في التصويت بشكل مستقل".

ولن يغيّر هذا التعديل الفوائد الاقتصادية للمساهمين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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