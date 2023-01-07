سياسة
3 دقيقة قراءة
فرنسا تعلن تمديد عقد ديشان مع الديوك حتى مونديال 2026
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم السبت تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان حتى مونديال 2026، وذلك بعد قيادته بلاده إلى نهائي كأس العالم في آخر نسختين.
فرنسا تعلن تمديد عقد ديشان مع الديوك حتى مونديال 2026
مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان وفي الصورة أيضاً اللاعب كريم بنزيما / Others
7 يناير 2023

سيبقى ديدييه ديشان مدرباً لمنتخب فرنسا لكرة القدم حتى مونديال 2026، بعد قيادته بلاده إلى نهائي كأس العالم في آخر نسختين، حسب ما أعلن السبت.

وكان عقد ديشان الذي استهل مشواره مع فرنسا عام 2012 انتهى بعد مونديال قطر 2022 الأخير، حيث حلّ حامل اللقب في مركز الوصيف وراء الأرجنتين بركلات الترجيح بعد مباراة مشوّقة.

وقال ديشان خلال الجمعية العمومية للاتحاد في باريس: "سأعلن لكم شيئاً يسعدني كثيراً، وهو أن رئيسي (نويل لو غريت) قرّر التمديد لي حتى 2026".

وتابع المدرب البالغ 54 عاماً: "أشكر الرئيس لدعمه الدائم وثقته المستمرة. هذا شيء أساسي في عمل منتخب فرنسا".

في المقابل نشر الاتحاد الفرنسي على موقعه الرسمي: "يعبر الاتحاد الفرنسي ورئيسه نويل لو غريت عن سعادتهما لإعلان تمديد عقد ديدييه ديشان على رأس منتخب فرنسا حتى شهر يونيو/حزيران 2026".

وتمكن ديشان من انتزاع التمديد حتى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 2026، بينما أراد لو غريت التمديد له حتى كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، حسب تقارير صحافية.

ويملك بطل العالم 1998 كلاعب و2018 كمدرب أطول سيرة مع المنتخب الفرنسي، متقدماً على ميشال هيدالغو الذي بقي ثمانية أعوام وستة أشهر (مارس/آذار 1976-يونيو 1984)، أكبر عدد من المباريات على رأس المنتخب (138 مقابل 79 لريمون دومينيك)، وحقق سجلاً رائعاً يمكنه التباهي به.

وسُمّي "ديه ديه" بعد سنتين من فضيحة كنيسنا في مونديال جنوب إفريقيا 2010، خلفاً للوران بلان، وأعاد سفينة المنتخب الفرنسي إلى برّ الأمان: ربع نهائي مونديال البرازيل 2014 حيث خسر أمام ألمانيا 0-1 التي توجت لاحقاً، ونهائي كأس أوروبا 2016 أمام البرتغال، ولقب مونديال روسيا 2018 ثم نهائي مونديال قطر. إخفاقه الوحيد حدث في كأس أوروبا 2021، عندما أقصي الزرق من ثمن النهائي على يد سويسرا. كما قاد المنتخب الفرنسي إلى لقب دوري الأمم الأوروبية 2021 ويحتل راهناً المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).

وفي 138 مباراة مع فرنسا حقق ديشان 89 فوزاً، 28 تعادلاً و21 خسارة، وسجل فريقه 279 هدفاً وتلقت شباكه 119 هدفاً.

كما سيتابع الجهاز الفني المؤلف من المساعد غي ستيفان مدرب الحراس فرانك رافيو والمعد البدني سيريل موان مشواره مع المنتخب الفرنسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us