سيبقى ديدييه ديشان مدرباً لمنتخب فرنسا لكرة القدم حتى مونديال 2026، بعد قيادته بلاده إلى نهائي كأس العالم في آخر نسختين، حسب ما أعلن السبت.

وكان عقد ديشان الذي استهل مشواره مع فرنسا عام 2012 انتهى بعد مونديال قطر 2022 الأخير، حيث حلّ حامل اللقب في مركز الوصيف وراء الأرجنتين بركلات الترجيح بعد مباراة مشوّقة.

وقال ديشان خلال الجمعية العمومية للاتحاد في باريس: "سأعلن لكم شيئاً يسعدني كثيراً، وهو أن رئيسي (نويل لو غريت) قرّر التمديد لي حتى 2026".

وتابع المدرب البالغ 54 عاماً: "أشكر الرئيس لدعمه الدائم وثقته المستمرة. هذا شيء أساسي في عمل منتخب فرنسا".

في المقابل نشر الاتحاد الفرنسي على موقعه الرسمي: "يعبر الاتحاد الفرنسي ورئيسه نويل لو غريت عن سعادتهما لإعلان تمديد عقد ديدييه ديشان على رأس منتخب فرنسا حتى شهر يونيو/حزيران 2026".

وتمكن ديشان من انتزاع التمديد حتى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 2026، بينما أراد لو غريت التمديد له حتى كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، حسب تقارير صحافية.

ويملك بطل العالم 1998 كلاعب و2018 كمدرب أطول سيرة مع المنتخب الفرنسي، متقدماً على ميشال هيدالغو الذي بقي ثمانية أعوام وستة أشهر (مارس/آذار 1976-يونيو 1984)، أكبر عدد من المباريات على رأس المنتخب (138 مقابل 79 لريمون دومينيك)، وحقق سجلاً رائعاً يمكنه التباهي به.

وسُمّي "ديه ديه" بعد سنتين من فضيحة كنيسنا في مونديال جنوب إفريقيا 2010، خلفاً للوران بلان، وأعاد سفينة المنتخب الفرنسي إلى برّ الأمان: ربع نهائي مونديال البرازيل 2014 حيث خسر أمام ألمانيا 0-1 التي توجت لاحقاً، ونهائي كأس أوروبا 2016 أمام البرتغال، ولقب مونديال روسيا 2018 ثم نهائي مونديال قطر. إخفاقه الوحيد حدث في كأس أوروبا 2021، عندما أقصي الزرق من ثمن النهائي على يد سويسرا. كما قاد المنتخب الفرنسي إلى لقب دوري الأمم الأوروبية 2021 ويحتل راهناً المركز الثالث في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).

وفي 138 مباراة مع فرنسا حقق ديشان 89 فوزاً، 28 تعادلاً و21 خسارة، وسجل فريقه 279 هدفاً وتلقت شباكه 119 هدفاً.

كما سيتابع الجهاز الفني المؤلف من المساعد غي ستيفان مدرب الحراس فرانك رافيو والمعد البدني سيريل موان مشواره مع المنتخب الفرنسي.