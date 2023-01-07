قال مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم الجمعة إن الوفد الكويتي انسحب من حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" في مدينة البصرة بالعراق، بسبب عدم تمكنه من دخول ملعب المدينة الرياضية لحضور حفل افتتاح الكأس الخليجية، وذلك عقب فوضى أمنية في قاعة كبار الضيوف.

وأشار مصدر لقناة "الشرق" إلى أن الوفد الكويتي كان آخر الوفود التي وصلت إلى الملعب ولم يتمكن من الدخول بسبب الزحام الذي خلَّفه توافُد أعداد كبيرة من المشجعين إلى الملعب.

وقال أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم للقناة إن المعلومات الأولية تشير إلى حدوث تدافع مع وصول الوفد الكويتي، مشيراً إلى أن مسؤولين عراقيين نصحوا الوفد الكويتي بالمغادرة.

من جانبه أعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد مما وصفه بـ"سوء التنظيم" في حفل افتتاح "خليجي 25"، وما نتج عنه من "تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد، رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد ملعب جذع النخلة، لحضور مراسم الافتتاح، حفاظاً على سلامته وسلامة الوفد المرافق له".

ولفت الاتحاد الكويتي إلى أنه "نظراً لما حدث، وتضامناً مع ممثل أمير البلاد، فقد انسحب بدوره، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم والوفد المرافق له، من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين عن التنظيم باحتجاج الاتحاد على تلك الأمور التنظيمية".

وحسب صحيفة الرأي الكويتية فإن “انسحاب الوفد من حفل افتتاح البطولة والذي يضم ممثل الأمير، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد، جاء بعد فوضى أمنية شهدتها منصة كبار الشخصيات، حيث غادر الوفد بناء على توصية الجهات الأمنية العراقية".

وأشارت مصادر الصحيفة إلى “مغادرة رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم ملعب جذع النخلة الذي شهد حفل افتتاح البطولة تضامناً مع الشيخ فهد الناصر ممثل الأمير الذي تعذر دخوله الملعب لسوء التنظيم وتدافع الجماهير”.

فيما قالت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية إن الوفد وصل إلى الملعب برئاسة ممثل الأمير رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر إلى الملعب، وكان يرافق الوفد وزير الرياضة العراقي أحمد المبرقع.

وأشارت إلى أنه "في أثناء وجود الوفد في مبنى كبار الشخصيات في الملعب، اقتحم عدد من الجماهير الملعب، فيما لم يستطع الأمن السيطرة على الجماهير، ليقترح وزير الرياضة العراقي على الوفد أن يغادر الملعب نظراً إلى انفلات الأمن واتجه الوفد إلى المطار ليعودوا إلى الكويت.

ورداً على الحادثة أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن أسفه الشديد لخُروج بعض الأمور التنظيميّة عن إطارها الصحيح في مراسم افتتاح فاعلياتِ كأس خليجي 25 في مدينةِ البصرة.

كما تقدمَ رئيس الاتحاد العراقي “عدنان درجال” في بيانٍ صحفي باعتذارٍ للوفدِ الكويتي لما واجهه من صعوباتٍ في دخول ملعبِ جذع النخلة، وما نتجَ عنه من مغادرةِ ممثل أمير دولة الكويت رئيس اللجنة الأولمبيّة الشيخ فهد الناصر، وكذلك رئيس الاتحاد الكويتي وأعضاء مجلس الإدارة.

وأبدَى درجال أسفه الشديد لمشاهد التدافع الجماهيريّ التي حدثت أمام الملعبِ وداخل المقصورةِ الرئيسية، مؤكداً أن الاتحاد العراقي وكذلك القائمين على تنظيمِ البطولة سيضعان في الاعتبار ضرورةَ تلافي ما حدثَ لضمان ظهور العمليةِ التنظيميّةِ في أفضل صُورةٍ ابتداءً من مبارياتِ اليوم الثاني للبطولة.

وأشارَ إلى أن ما حدثَ من أمورٍ تنظيميةٍ لن يؤثر على متانةِ العلاقة بين العراق والكويت، وبالأخص على المستوى الرياضي. لافتاً إلى أن الاتحاد الكويتيّ كان من أشد الداعمين لإقامةِ البُطولة في مدينةِ البصرة.

وانطلقت في وقت سابق الجمعة في مدينة البصرة العراقية منافسات النسخة الـ25 من بطولة "خليجي 25" التي تستمر حتى 19 من يناير/كانون الثاني الجاري بمشاركة 8 منتخبات.

وشهد حفل الافتتاح استعراضاً للتراث العراقي بالإضافة إلى الألعاب النارية في محيط استاد البصرة.