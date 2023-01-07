سياسة
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عملية جراحية بسيطة تودي بحياة نجل سلطان الطرب جورج وسوف
بعدما شغلت حالته الصحية مواقع التواصل عصر الجمعة أفادت وسائل إعلامية محلية بلبنان مساءً بوفاة وديع وسوف نجل سلطان الطرب جورج وسوف، وذلك بعد تعرُّضه لنزيف داخلي أودى بحياته إثر إجراء عملية لتكميم المعدة.
عملية جراحية بسيطة تودي بحياة نجل سلطان الطرب جورج وسوف
عملية بسيطة تودي بحياة نجل سلطان الطرب جورج وسوف / صورة: وسا / وسائل التواصل
7 يناير 2023

فجع الفنان السوري جورج وسوف فجر السبت بوفاة ابنه وديع إثر إجراء عملية جراحية بسيطة لتكميم المعدة خضع لها منذ أسبوع.

وتسببت الجراحة بمضاعفات جانبية أدت إلى وفاة وديع الذي وصفه والده المكلوم بـ"دمعة العين وحبيب القلب من جوة".

وجاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة إثر العملية.

وقالت مصادر طبية في مستشفى لبناني شرق العاصمة بيروت لموقع سكاي نيوز عربية إن وديع وسوف دخل المستشفى وهو بحالة الخطر نتيجة تعرضه لنزيف حاد، بسبب عدم التزامه نصائح الطبيب الذي أجرى له عملية تصغير معدة منذ نحو 10 أيام .

وأعاد رواد مواقع التواصل تداول مقطع فيديو للمطرب السوري جورج وسوف يتحدث عن ابنه الراحل وديع قبل وفاته بفترة طويلة، إذ قال "سلطان الطرب" في اللقاء: "هيدا دمعة عيني، هيدا حبيب القلب من جوة.. هيدا الحنين تبعي، هيدا الغالي وديع.. أنا أبو وديع".

يُشار إلى أن وديع هو الابن الأكبر للفنان السوري من زوجته الأولى شاليمار التي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس بعد رفض عائلتها هذا الارتباط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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