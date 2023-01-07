سياسة
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إيران.. قتيل وجريحان إثر إطلاق نار داخل شركة نفط واعتقال المنفذ
أطلق أحد موظفي شركة غشساران للنفط والغاز (GOGPC) الإيرانية النار على زملائه، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين، فيما أعلنت السلطات إلقاء القبض عليه لمعرفة ملابسات الحادث.
إيران.. قتيل وجريحان إثر إطلاق نار داخل شركة نفط واعتقال المنفذ
وقع الحادث في مختبر كيميائي تابع لشركة غشساران للنفط والغاز (GOGPC) / صورة: AFP
7 يناير 2023

قُتل شخص واحد وأصيب اثنان آخران السبت إثر إطلاق نار داخل منشأة لشركة نفط وغاز جنوب غربي إيران.

ووقع الحادث في مختبر كيميائي تابع لشركة غشساران للنفط والغاز (GOGPC)، وهي شركة تابعة لثاني أكبر شركة نفط خام إيرانية، الشركة الوطنية الإيرانية للنفط الجنوبي (NISOC)، في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد (جنوب غرب).

وحسب تقارير محلية، استهدف أحد موظفي الشركة، الذي وُقف عن العمل، زملاءه، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

ولا يزال الدافع الفعلي وراء حادث إطلاق النار غير معروف.

وقال مكتب محافظ مقاطعة غشساران (تابعة لمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد)، في بيان، إن "الشرطة ألقت القبض على الموظف المشتبه به وفتحت تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث".

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن قائد شرطة مقاطعة غشساران، أرسلان خادميان، قوله إن "المتهم استخدم بندقية في الحادث، ما تسبب في إصابات خطيرة لثلاثة من زملائه في العمل، توفي أحدهم فور وصوله إلى المستشفى".

وأضاف أنه "سيُكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الحادث بعد صدور نتائج تحقيقات الشرطة".

والمنشأة التي وقع فيها حادث إطلاق النار صباح السبت تابعة لحقل غشساران النفطي، ثاني أكبر حقل في البلاد، ويقع في المقاطعة التي تحمل نفس الاسم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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