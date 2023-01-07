سياسة
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أردوغان: تركيا لديها نظام الاستجابة الأسرع والأكثر فاعلية في حالات الكوارث
أكد الرئيس أردوغان أن تركيا لديها نظام استجابة أسرع وأكثر فاعلية في العالم في حالة الكوارث. وبشأن حرائق الغابات التي شهدتها أنطاليا العام قبل الماضي أشار أردوغان إلى تعويض أصحاب المنازل المتضررة بأخرى جديدة.
أردوغان: تركيا لديها نظام الاستجابة الأسرع والأكثر فاعلية في حالات الكوارث
أردوغان: لدينا نظام الاستجابة الأسرع والأكثر فاعلية في حالات الكوارث / صورة: AA
7 يناير 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لديها نظام استجابة هو الأسرع والأكثر فاعلية في العالم في حالة الكوارث والطوارئ.

جاء ذلك في أثناء مشاركة الرئيس التركي السبت في حفل افتتاح جماعي لعدد من المشاريع في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وأضاف في الحفل الذي أقيم أمام صالة تورغوت أوزال الرياضية في منطقة كبز: "قدمنا الدعم للمناطق التي تعرضت للسيول الشهر الفائت، إذ قدمنا دعماً لأكثر من ألف أسرة في كوملوجا و226 أسرة في فينيكه و7 أسر في دمره.

وتابع: "كما قدمنا نحو 40 مليون ليرة تركية ( نحو 2.13 مليون دولار) مساعدات نقدية إلى 2769 مزارعاً تضررت أراضيهم الزراعية في كارثة الفيضان فنحن لا نترك مواطنينا بمفردهم تحت أي ظرف كان".

وأوضح الرئيس أردوغان أنه سيتوجه إلى كوملوجا اليوم لتفقد الأعمال التي تجري هناك عقب كارثة السيول. وأردف: "أقدم لكم البشرى السارة بأننا سنحل المشكلة من جذورها. سننفذ 16 استثماراً بقيمة إجمالية 4.3 مليار ليرة (الدولار يعادل نحو 18.75 ليرة)".

وتطرق إلى حرائق الغابات التي شهدتها أنطاليا العام قبل الماضي. وقال في هذا الصدد: "أنشأنا بيوتاً جديدة بدلا من البيوت المتضررة في الحريق في جميع المناطق، وسنسلم هذه البيوت إلى أصحابها. وسنسلم البيوت الباقية بمجرد الانتهاء من تجهيزها في أقرب وقت ممكن".

وأكد الرئيس أردوغان أنهم لا يتركون المواطنين بمفردهم تحت أي ظرف كان. مضيفاً: "نحن من خلال الدعم المادي والمعنوي، نقف إلى جانب جميع مواطنينا الذين يتعرضون لمشكلات أو كوارث أو غيره. إننا نقدم كل الخدمات في العديد من المجالات مثل التعليم والصحة والنقل والطاقة، كما أننا بلد لديه نظام استجابة أسرع وأكثر فاعلية في العالم في حالة الكوارث والطوارئ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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