سياسة
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بزيادة 51%.. صادرات العسل التركي تلامس 46 مليون دولار في 2022
سجّلت صادرات العسل زيادة بـ51 في المئة في 2022 من حيث العائدات، مقارنة بـ2021، وبلغت قيمتها 45 مليوناً و984 ألفاً و609 دولارات، حسب معطيات اتحاد مُصدّري شرق البحر الأسود.
بزيادة 51%.. صادرات العسل التركي تلامس 46 مليون دولار في 2022
حلّت الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا في صدارة الدول المستوردة للعسل من تركيا العام المنصرم / صورة: AA
7 يناير 2023

صدّرت تركيا 17 ألفاً و161 طناً من العسل إلى 59 دولة في عام 2022، بعائدات لامست 46 مليون دولار.

وسجّلت صادرات العسل زيادة بـ51 في المئة في 2022 من حيث العائدات، مقارنة بـ2021، وبلغت قيمتها 45 مليوناً و984 ألفاً و609 دولارات، حسب معطيات اتحاد مُصدّري شرق البحر الأسود.

وحلّت الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا في صدارة الدول المستوردة للعسل من تركيا العام المنصرم.

وفي حديث إلى الأناضول، قال أحمد حمدي غوردوغان، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مُصدّري شرق البحر الأسود، إن الإقبال على العسل التركي يزداد يوماً بعد يوم.

ولفت إلى أن عدد الدول المستوردة للعسل من تركيا آخذ في الازدياد أيضاً، وليس فقط حجم الصادرات.

وأشار إلى أنهم يهدفون إلى تحقيق أرقام أعلى بكثير في صادرات العسل في 2023 مقارنة بالعام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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