صدّرت تركيا 17 ألفاً و161 طناً من العسل إلى 59 دولة في عام 2022، بعائدات لامست 46 مليون دولار.

وسجّلت صادرات العسل زيادة بـ51 في المئة في 2022 من حيث العائدات، مقارنة بـ2021، وبلغت قيمتها 45 مليوناً و984 ألفاً و609 دولارات، حسب معطيات اتحاد مُصدّري شرق البحر الأسود.

وحلّت الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا في صدارة الدول المستوردة للعسل من تركيا العام المنصرم.

وفي حديث إلى الأناضول، قال أحمد حمدي غوردوغان، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مُصدّري شرق البحر الأسود، إن الإقبال على العسل التركي يزداد يوماً بعد يوم.

ولفت إلى أن عدد الدول المستوردة للعسل من تركيا آخذ في الازدياد أيضاً، وليس فقط حجم الصادرات.

وأشار إلى أنهم يهدفون إلى تحقيق أرقام أعلى بكثير في صادرات العسل في 2023 مقارنة بالعام الماضي.