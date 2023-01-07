أعلنت الدفاع الروسية السبت التزامها وقف إطلاق النار في أوكرانيا رغم مواصلة الجيش الأوكراني قصف المناطق السكنية، بحسب إعلام محلي.

ووفق بيان وزارة الدفاع، فإن القوات الأوكرانية واصلت قصف المناطق السكنية في دونباس والمواقع الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب قناة "روسيا اليوم".

وأكد البيان أن القوات الروسية رغم قصف القوات المسلحة الأوكرانية ملتزمة تنفيذ وقف إطلاق النار الذي سيستمر حتى الساعة 24.00 اليوم السبت.

والسبت سمع دوي قذائف بمحيط الشوارع شبه الخالية في مدينة باخموت الأوكرانية، مركز أعنف قتال حالي في الحرب.

وقالت موسكو إن "قواتها ردت بنيران المدفعية فقط عندما أطلقت عليها القوات الأوكرانية النيران".

والخميس الماضي، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير/كانون الثاني، وحتى 24:00 يوم 7 يناير، بمناسبة احتفالات الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح حسب التقويم الشرقي.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.