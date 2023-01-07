سياسة
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صادرات إسطنبول تلامس 100 مليار دولار في 2022
قال مجلس المُصدّرين في تركيا، إن صادرات إسطنبول خلال 2022 ازدادت 12 في المئة عما سجلته في 2021، لتبلغ 99.4 مليار دولار خلال العام الماضي.
صادرات إسطنبول تلامس 100 مليار دولار في 2022
مجلس المصدرين في تركيا: صادرات إسطنبول خلال 2022 ازدادت 12% عما سجلته في 2021 / صورة: AA
7 يناير 2023

أظهرت بيانات حديثة أن قيمة الصادرات في مدينة إسطنبول التركية بلغت 99.4 مليار دولار خلال العام الماضي.

وحسب البيانات الصادرة عن مجلس المصدرين في تركيا، فإن صادرات إسطنبول خلال 2022 ازدادت 12 في المئة عما سجلته في 2021.

وشغلت الشركات العاملة في قطاع المواد والمنتجات الكيماوية معظم صادرات إسطنبول خلال العام الماضي.

وبلغت صادرات القطاع 17 ملياراً و657 مليون دولار، تبعه قطاع الملابس الجاهزة بـ14 ملياراً و718 مليون دولار.

وجاء قطاع الصلب في المركز الثالث بـ10 مليارات و201 مليون دولار.

وحلت ألمانيا في المركز الأول بين الدول الأكثر استيراداً للمنتجات من إسطنبول بـ8 مليارات و352 مليون دولار.

وكان المركز الثاني للولايات المتحدة بـ5 مليارات و679 مليون دولار، والثالث للمملكة المتحدة بـ5 مليارات دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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