سياسة
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فرنسا.. اعتداء على القنصلية التركية بمارسيليا بزجاجات مولوتوف
قال القنصل العام التركي في مارسيليا الفرنسية أردا أولوتاش، إن 6 أشخاص ألقوا أمس الجمعة زجاجات المولوتوف على مبنى القنصلية ثم لاذوا بالفرار، وأوضح أن الشرطة الفرنسية باشرت التحقيق في الاعتداء بعدما وصلت إلى المبنى على الفور.
فرنسا.. اعتداء على القنصلية التركية بمارسيليا بزجاجات مولوتوف
القنصل العام التركي في مارسيليا: 6 أشخاص ألقوا أمس الجمعة زجاجات المولوتوف على مبنى القنصلية ثم لاذوا بالفرار / صورة: AA
7 يناير 2023

تعرّضت القنصلية العامة التركية في مدينة مارسيليا الفرنسية لاعتداء بالزجاجات الحارقة (مولوتوف).

وفي تصريح للأناضول، قال القنصل العام التركي في مارسيليا أردا أولوتاش، إن 6 أشخاص ألقوا أمس الجمعة زجاجات المولوتوف على مبنى القنصلية ثم لاذوا بالفرار.

وأوضح أولوتاش أن الشرطة الفرنسية باشرت التحقيق في الاعتداء بعدما وصلت إلى المبنى على الفور إثر ضغط حرّاس القنصلية زر الإنذار.

ومشيراً إلى عدم وقوع إصابات بين موظفي القنصلية، أكد أولوتاش أنهم تقدموا بشكوى لدى السلطات الفرنسية.

وأضاف أنه لم تُعرف بعد هوية الفاعلين والسبب أو الأسباب الدافعة لفعلتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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