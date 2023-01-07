أعلن منسق الاتصالات في البيت الأبيض جون كيربي، السبت، أن بلاده لا ترى أي احتمالات لوقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا خلال وقت قريب.

وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي: "يمكننا أن نقول على وجه اليقين إننا لا نتوقع من الروس أن يرفعوا أيديهم وأن يتوقفوا عن القتال في غضون الشهرَين المقبلَين".

وأضاف: "لن أتحدث عن خططهم التكتيكية، لكنهم يواصلون التقدم. ونعتقد أن هذا سيستمر في الأشهر المقبلة".

والخميس الماضي، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقف إطلاق النار من جانب واحد على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير/كانون الثاني، وحتى 24:00 يوم 7 يناير، وذلك بمناسبة احتفالات الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح حسب التقويم الشرقي.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.