سياسة
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يمكن رؤيته بالعين المجردة.. العلماء يترقبون مرور مذنب بالقرب من الشمس
يترقب العلماء رؤية المذنب "سي/2022 إي 3 (زد تي إف)" الذي سيمر بالقرب من الشمس أواخر يناير/كانون الثاني الجاري، للمرة الأولى منذ 50 ألف عام. ووفقاً للعلماء، رُصد المذنّب وقت مروره في مدار المشتري، ويتجه حالياً نحو الشمس.
يمكن رؤيته بالعين المجردة.. العلماء يترقبون مرور مذنب بالقرب من الشمس
المذنب سي/2022 إي 3 (زد تي إف)  / صورة: AFP
7 يناير 2023

يترقب العلماء ومحبي الظواهر الفلكية رؤية المذنب "C/2022 E3 (ZTF)" الذي سيمر بالقرب من الشمس أواخر يناير/كانون الثاني الجاري، للمرة الأولى منذ 50 ألف عام.

ويمكن رؤية هذا المذنّب المكتشف حديثاً بالعين المجرّدة.

يقدر قطر المذنب الصخري والجليدي الصغير، الذي رصده برنامج مسح السماء الفلكي (Zwicky Transient Facility) بمرصد بالومار بولاية كاليفورنيا الأمريكية في مارس/آذار 2022، بنحو كيلومتر واحد.

ووفقاً لعلماء، رُصد المذنّب وقت مروره في مدار المشتري، ويتجه حالياً نحو الشمس، إذ يصل إلى أقرب نقطة له منها في 12 يناير.

وعندما يقترب المذنب من الشمس، يتصعّد الجليد الموجود في نواته، أي يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازيّة، ويترك أثراً طويلًا من الغبار يعكس ضوء الشمس.

وسيبدو هذا الغبار أشبه بالشعر اللامع، وسيكون في الإمكان رؤيته من الأرض كلما اقتربت مسافة المذنّب.

وحسبما أوضح أستاذ الفيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا توماس برنس، الذي يعمل لصالح "ZTF"، "يصل المذنب إلى ذروة سطوعه عندما يكون أقرب إلى الأرض". لكن هذه الظاهرة ستكون أقل إثارة مما كان عليه مرور المذنّبَيْن "هيل-بوب" عام 1997 و"نيو وايز" عام 2020 وهما أكبر بكثير.

ويمكن رؤية النجم بسهولة باستخدام منظار، وربما بالعين المجردة في جزء من الليل، في حال لم يكن إشعاع القمر قوياً وكانت السماء خالية من التلوث الضوئي.

ويُرجّح أن تكون أفضل فترة زمنية لمشاهدة المذنّب في 21 و22 يناير، والأسبوع الذي يليه.

ويعد مرور هذا المذنب بمثابة فرصة للعلماء لفهم مزيد عن تكوين المذنبات، عبر الملاحظات التي توصل إليها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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