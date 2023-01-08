سياسة
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وزير الخارجية التركي يبدأ اليوم جولة تضم 6 دول إفريقية
قالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن وزير الخارجية جاوش أوغلو سيجري جولة إفريقية بين 8 و14 يناير/كانون الثاني الجاري تشمل جنوب إفريقيا وزيمبابوي ورواندا والغابون وساو تومي وبرينسيبي.
وزير الخارجية التركي يبدأ اليوم جولة تضم 6 دول إفريقية
أكدت الوزارة أن اللقاءات ستتناول جوانب العلاقات الثنائية بين تركيا والدول الإفريقية / صورة: AA
8 يناير 2023

يبدأ وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأحد جولة إفريقية تشمل جنوب إفريقيا وزيمبابوي ورواندا والغابون وساو تومي وبرينسيبي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان عبر موقعها الإلكتروني إن جاوش أوغلو سيجري جولة إفريقية بين 8 و14 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضح البيان أن جاوش أوغلو سيشارك الاثنين في الافتتاح الرسمي للقنصلية العامة التركية في كيب تاون.

وذكر أن وزير الخارجية سيجري محادثات رسمية في عاصمة جنوب إفريقيا بريتوريا الثلاثاء.

وسيعقد جاوش أوغلو خلال الجولة لقاءات ثنائية في زيمبابوي (11 يناير)، ورواندا (12 يناير)، والغابون (13 يناير)، وساو تومي وبرينسيبي (14 يناير).

وأكدت الوزارة أن اللقاءات ستتناول جوانب العلاقات الثنائية بين تركيا والدول المذكورة.

وبالإضافة إلى القضايا الإقليمية سيبحث جاوش أوغلو مع مسؤولي تلك البلدان قضايا إقليمية وسياسة الشراكة الإفريقية التي تنتهجها تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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