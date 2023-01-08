سياسة
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تويتر تُجري سلسلة إقالات جديدة تضم مديرين انضموا مؤخراً
أجرت شركة تويتر مزيداً من تخفيضات العمالة في فريق الثقة والأمان الذي يتعامل مع الإشراف على المحتوى العالمي وفي الوحدة المتعلقة بخطاب الكراهية والتحرش. ووفق مصادر مطّلعة فإن ما لا يقل عن عشرة إقالات أخرى أجريت في مكاتب الشركة.
تويتر تُجري سلسلة إقالات جديدة تضم مديرين انضموا مؤخراً
تويتر تُجري سلسلة إقالات جديدة تضم مديرين انضموا مؤخراً / صورة: Reuters
8 يناير 2023

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء السبت أن شركة تويتر أجرت مزيداً من تخفيضات العمالة في فريق الثقة والأمان الذي يتعامل مع الإشراف على المحتوى العالمي وفي الوحدة المتعلقة بخطاب الكراهية والتحرش.

ونقل التقرير عن مصادر مطّلعة قولها إن ما لا يقل عن عشرة إقالات أخرى ليلة الجمعة أثّرت على العاملين في مكاتب الشركة في دبلن وسنغافورة.

وأفادت بلومبرغ بأن من بين من جرى تسريحهم من منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها الملياردير إيلون ماسك: نور أزهر بن أيوب الذي جرى تعيينه مؤخراً رئيساً لسلامة الموقع في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وأنالويزا دومينجيز كبيرة مديري سياسة الإيرادات في تويتر.

وأضاف التقرير أنه جرى أيضاً الاستغناء عن موظفين في الفرق التي تتعامل مع سياسة المعلومات المضللة والنداءات العالمية ووسائل الإعلام الحكومية على المنصة.

وأكدّت إيلا إروين نائبة رئيس قسم الثقة والأمان في تويتر لرويترز أن الشركة أجرت بعض التخفيضات في الفريق مساء الجمعة، دون الخوض في تفاصيل.

وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لدينا آلاف الأشخاص ضمن فريق الثقة والأمان الذين يعملون على الإشراف على المحتوى، ولم ننفّذ تخفيضات لمن يمارسون هذا العمل يومياً". وأضافت أن بعض تخفيضات العمالة جرت في مناطق تفتقر إلى العدد الكافي للمضي قدماً أو حيث يكون من المنطقي ضمّها.

وسرَّح تويتر ما يقرب من 3700 موظف في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني في إجراء من ماسك لخفض التكاليف، واستقال مئات في وقت لاحق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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