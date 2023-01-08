سياسة
2 دقيقة قراءة
"ارحل".. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب
خرج المتظاهرون مساء السبت إلى شوارع وسط تل أبيب في مظاهرة ضد الحكومة الجديدة التي يرأسها بنيامين نتنياهو حاملين لافتات كتبوا عليها: "ارحل" و"معاً ضدّ الفاشيّة والفصل العنصري" و"الديمقراطيّة في خطر".
"ارحل".. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو اليمينية في تل أبيب / صورة: AFP
8 يناير 2023

تظاهر آلاف الإسرائيليّين مساء السبت في تل أبيب ضدّ الحكومة الجديدة التي يرأسها بنيامين نتنياهو وتُعتبر الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

وخرج المتظاهرون إلى شوارع وسط المدينة حاملين لافتات كتبوا عليها: "ارحل" و"معاً ضد الفاشية والفصل العنصري" و"الديمقراطية في خطر"، حسبما أفاد صحفيو وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المتظاهر عمر الذي يعمل في قطاع التكنولوجيا في تلّ أبيب: "أتيتُ إلى هنا اليوم مع آلاف الأشخاص (...) إنّها المرّة الأولى، لكنّ (المظاهرة) ستستمرّ لأنّ لدينا مشكلة. يوجد متطرّفون بدؤوا ينشرون قواهم بينما هم لا يُمثّلون الغالبيّة".

وكانت الحكومة الجديدة أعلنت نيّتها مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وإجراء إصلاحات تُثير خصوصاً مخاوف المثليين، فضلاً عن إدخال إصلاحات على النظام القضائي.

وقال عسّاف، وهو محامٍ رفض كشف اسمه بالكامل، لوكالة الصحافة الفرنسية: "جاء أجدادي إلى إسرائيل لبناء شيء مذهل هنا (...) لا نريد أن نشعر بأن ديمقراطيّتنا تختفي وبأنّ المحكمة العليا ستُدَمَّر".

وإضافة إلى الأعلام الإسرائيلية وأُخرى بألوان قوس قزح لوّح المتظاهرون في تلّ أبيب أيضاً بلافتات وقمصان كُتبت عليها عبارة: "وزير الجريمة"، في إشارة إلى الاتهامات الموجّهة إلى نتنياهو في سلسلة من القضايا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us