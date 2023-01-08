احتفل الأوكرانيّون والروس السبت بعيد الميلاد الأرثوذكسي فيما انتهى وقف إطلاق النار الأحادي الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من دون أن تتوقّف المعارك على الأرض.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة فيديو نُشرت مساءً: "استطاع العالم أن يرى مجدّداً اليوم مدى عدم صدق كلّ الخطابات التي تُلقى على أعلى مستوى في موسكو".

وأضاف: "تحدّثوا عن وقف مزعوم لإطلاق النار... لكنّ الحقيقة أنّ القذائف الروسيّة استمرّت في قصف باخموت (شرق) والمواقع الأوكرانيّة الأخرى"، مشدّداً على أنّ الحلّ الوحيد هو "طرد الروس المحتلّين من الأراضي الأوكرانية".

وانتهى عند منتصف ليل السبت (21:00 ت.غ) وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو اعتباراً من ظهر الجمعة.

واتّهمت أوكرانيا الجيش الروسي بعدم احترامه، فيما اتّهمت روسيا في المقابل الأوكرانيّين بمنع تطبيقه، مستنكرةً استمرار القصف المدفعي الأوكراني على مواقعها.

وقالت القوّات الروسيّة إنّها صدّت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عدداً من الهجمات التي شنّها الجيش الأوكراني في شرق أوكرانيا، وإنّها قتلت عشرات من الجنود الجمعة.

واعتبرت أوكرانيا الهدنة الروسيّة "ضرباً دعائيّاً" لكسب الوقت. وندّدت واشنطن وباريس ولندن وبرلين والاتّحاد الأوروبي بإعلان تلك الهدنة.

استمرار المعارك

وفي التطورات الميدانية وبالتزامن مع انتهاء الهدنة أعلن الجيش الروسي أن قواته تقدمت في مدينة سوليدار الاستراتيجية في محور باخموت بمنطقة دونيتسك.

كما قالت قوات منطقة لوغانسك الموالية لروسيا إن القوات الأوكرانية تلقت أوامر بالانسحاب من المدينة.

لكن الجيش الأوكراني أكد أن سوليدار لا تزال تحت سيطرته، وقال إن القتال مستمر في محيطها في ظل استخدام القوات الروسية الأسلحة الثقيلة.

وفي باخموت شمالاً جرى تبادل للقصف المدفعي من جانبَي الجبهة في الساعات التي تلت بدء سريان وقف إطلاق النار. غير أنّ قوّة الضربات كانت أخفّ مقارنةً بالأيّام السابقة.

قتلى وجرحى

وأفادت النيابة العامة الأوكرانية بأن شخصين قُتِلا وأُصيب 13 آخرون الجمعة في باخموت التي أصبح جزء كبير منها مدمّراً بسبب القتال وحيث مُني المعسكران بخسائر كبيرة.

وقالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت أيضاً منطقة خيرسون (جنوب) الجمعة، ما أسفر عن مقتل مسعف وإصابة سبعة أشخاص آخرين.

في منطقة زابوريجيا (جنوب شرق) قالت الإدارة المحلية إنّ بعثة للأمم المتحدة كانت توزع مساعدات إنسانية في أوريخيف قد تعرّضت "لنيران العدو".

وفي وقت سابق اليوم السبت تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم أوكراني على محور دونيتسك ومقتل نحو 50 عسكرياً أوكرانياً، كما تحدثت عن قصف أوكراني لمواقع الجيش الروسي في محور كراسني ليمان بمنطقة لوغانسك المجاورة.

وفي تطور ميداني آخر أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا أن الدفاعات الجوية أسقطت اليوم السبت طائرة مسيرة في أجواء المدينة.

كنيسة أوكرانية مستقلة

على صعيد آخر احتفل البلدان السبت بعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي. ويشكّل المسيحيون الأرثوذكس الغالبية في روسيا مثل أوكرانيا.

وفي روسيا وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحيداً خلال قداس منتصف الليل في كنيسة بالكرملين.

وهنّأ بوتين في رسالة نشرها الكرملين السبت المسيحيّين الأرثوذكس بالعيد قائلاً إنّ المناسبة مصدر إلهام "للأفعال والتطلّعات الطيّبة".

وقال إنّ جمعيّات كنسيّة "تدعم جنودنا المشاركين في عمليّة عسكريّة خاصّة"، مستخدماً تسمية الكرملين الرسميّة للهجوم.

أما في أوكرانيا فشارك مئات السبت في قداس في دير كهوف كييف الذي كان يخضع سابقاً لسلطة بطريركيّة موسكو لكنّه أصبح في ديسمبر/كانون الأول تحت سيطرة الكنيسة الأرثوذكسيّة الأوكرانيّة المستقلّة.

وأحيا القداس المتروبوليت إيبيفاني رئيس هذه الكنيسة التي استقلّت عن بطريركيّة موسكو بين 2018 و2019.

وقالت قائدة الجوقة فيرونيكا مارتينيوك (19 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: "انتظرنا وقتاً طويلاً قبل أن يجري تسليمنا هذا المكان. إنّه حدث تاريخي بالفعل، كان ينتظره جميع الأوكرانيين".

مساعدات عسكرية

والجمعة أعلنت الولايات المتحدة مساعدات عسكريّة لأوكرانيا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في حزمة قال البيت الأبيض إنّها ستتضمّن مدرّعات من طراز "برادلي" وناقلات جنود مدرّعة ومدافع هاوتزر ذاتيّة الدفع.

وقالت الرئاسة الأوكرانية إن "عام النصر هذا قد بدأ للتو"، مضيفة أن "الحزمة" الأمريكية تشمل أيضاً صواريخ هيمارس الدقيقة وصواريخ سي سبارو المضادة للطائرات.

وجاء هذا بعد إعلان متحدّث باسم الحكومة الألمانية الجمعة أن بلاده ستُرسل 40 مدرّعة من طراز "ماردر" إلى الجيش الأوكراني في الربع الأوّل من 2023، في أوّل إعلان لعمليّة تسليم ملموسة لهذا النوع من المعدّات.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.