أعلنت الصين أنها ستفتح حدودها اعتباراً من الأحد بعد مضي 3 سنوات على القيود التي فرضتها بسبب جائحة كورونا.

وكانت السلطات الصينية أعلنت في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي عزمها فتح حدود البلاد والتخلي عن فترة الحجر الصحي لكورونا اعتباراً من 8 يناير/كانون الثاني 2023.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنها ستنقل المرض من فئة (أ) إلى الفئة (ب)، ما يعني أن "كوفيد-19" لا يتطلب سوى "العلاج والتدابير اللازمة لاحتواء الانتشار".

وأوضحت اللجنة في بيان أنها أعادت تسمية كوفيد 19 من "الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد" إلى "عدوى فيروس كورونا الجديد".

وستتخلى الصين أيضاً اعتباراً من الأحد عن فرض الحجر الصحي على القادمين إلى البلاد ومرضى كورونا بما يتماشى مع قوانين الصحة.

كما تخلت الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم عن سياستها الصارمة المعروفة بـ"صفر كوفيد" الشهر الماضي، في أعقاب الاضطرابات والاحتجاجات غير المسبوقة في مناطق بالبلاد.

ومنذ مارس/آذار 2020 كان يتعيّن على أي شخص يدخل الصين الخضوع لحجر صحي إلزامي في منشأة حكومية لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع في المرة الواحدة، وجرى تقليص ذلك مؤخراً إلى خمسة أيام.