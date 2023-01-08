يقضي السياح الروس الوافدون برحلات مباشرة من العاصمة موسكو إلى ولاية أرضروم شرقي تركيا أوقاتاً ممتعة للغاية في مركز بالاندوكن للتزلج.

ورغم عدم تساقط الثلوج الكافية لهذا العام لجأ المركز إلى استخدام الثلوج المخزنة من العام الماضي والثلوج الصناعية في ملء مضمارات وافتتاحها أمام الزوار الراغبين بالتزلج.

وتشهد أرضروم إقبالاً كبيراً من السياح الروس هذه الأيام مع بدء رحلات الطيران الشارتر في 29 ديسمبر الماضي، حيث تستمر بمعدل 3 رحلات أسبوعياً حتى 15 مارس/آذار المقبل.

ويحظى عشاق التزلج بفرصة ممارسة هذه الرياضة في مسارات مركز بالاندوكن البالغ عددها 24، والمقسمة إلى فئات حسب المستويات مثل المبتدئ والمتوسط والمحترف.

وفي حديث مع الأناضول قالت السائحة الروسية إلميرا ليبيديفا إنها جاءت إلى بالاندوكن من قبل أيضاً من أجل التزلج.

وأعربت عن بالغ سعادتها جراء قضاء العطلة في أرضروم، مضيفة أنها سافرت في رحلة طيران مباشرة من موسكو.

ولفتت إلى أن حالة الطقس مناسبة جداً لقضاء العطلة حيث الجو المشمس والهواء النقي.

وأردفت بأنها عاشقة لتركيا والأتراك وتحب حسن الضيافة لديهم، مشيرة إلى أنها تأتي إلى هنا منذ 4 أعوام لقضاء العطلة الصيفية في أبرز المناطق السياحية مثل أنطاليا، في حين أنها تأتي للمرة الثانية من أجل قضاء العطلة الشتوية.

من جانبه، بوريس روجينسكي، وهو سائح روسي (74) قال إنه غير قادر على التزلج بسبب تقدمه في العمر، لكنه يقضي عطلة رائعة بسبب الجو الجميل والهواء النقي، مؤكداً أنه يعشق تركيا أيضاً.

بدورها أوضحت الروسية نينا هارتشينكو أنها تزور بالاندوكن لأول مرة، معربة عن إعجابها الشديد بالمنطقة لطبيعتها الساحرة ومضمارات التزلج الجميلة وهوائها النقي.

هارتشينكو أشارت أيضاً إلى أنها زارت النرويج سابقاً إلا أنها لم تستمتع هناك بشكل كافٍ مثل أرضروم.

وقالت: "زرت النرويج العام الماضي من أجل التزلج، وجئنا إلى هنا هذا العام، أنا سعيدة جداً في بالاندوكن، فالطقس هنا جميل جداً، على عكس النرويج كان الجو باردا جداً، ولم نستمتع أبداً وقتها".

وأفادت في تصريحات للأناضول أنها أعجبت كثيراً بفنادق ومطاعم الولاية وأماكنها السياحية الأثرية، حيث زارت أيضاً مدرسة قديمة أثرية ذات مئذنتين.

وتابعت: "أزور أنطاليا عادة في الصيف، الشعب التركي طيب، وإننا نزور تركيا صيفاً شتاء، ونحبها أكثر من باقي الدول".

من جهتها قالت السائحة نينا تيتوفا إنها جاءت برفقة مجموعة من العائلة والأصدقاء مكونة من 9 أشخاص.

وأضافت أنها أعجبت كثيراً بمركز التزلج رغم قلة تساقط الثلوج، لافتة إلى أنهم أجروا جولة في أرضروم وأحبوها كثيراً، وأنهم سيأتون لزيارتها مرة أخرى لاحقاً.

كما قالت الطفلة فوفا تيتوفا (9 أعوام) للأناضول إنها سعيدة جداً لزيارتها تركيا، مضيفة أن أصدقاءها في روسيا يرغبون أيضاً في زيارة ولاية أرضروم.