سياسة
3 دقيقة قراءة
"ميلودراما العائلة المالكة".. بدء بث مقابلات الأمير هاري وسط انتقادات
بعد أيام من طرح مذكرات الأمير هاري للبيع قبل الموعد الرسمي لنشرها وما تضمنته من مزاعم جديدة عن الخلاف والشقاق داخل العائلة المالكة البريطانية، يبدأ اليوم الأحد بث سلسلة مقابلات تلفزيونية معه من المتوقع أن تحمل مزيداً من الانتقادات للعائلة.
"ميلودراما العائلة المالكة".. بدء بث مقابلات الأمير هاري وسط انتقادات
كتاب هاري (سبير) المطروح للبيع في إسبانيا يوم الخميس / صورة: AFP
8 يناير 2023

بعد أيام من طرح مذكرات الأمير هاري للبيع قبل الموعد الرسمي لنشرها وما تضمنته من مزاعم جديدة عن الخلاف والشقاق داخل العائلة المالكة البريطانية يبدأ اليوم الأحد بث سلسلة من المقابلات التلفزيونية معه من المتوقع أن تحمل مزيداً من الانتقادات للعائلة.

ولا يكتفي كتاب هاري (سبير)، الذي طرح للبيع في إسبانيا يوم الخميس أي قبل خمسة أيام من موعد إصداره الرسمي، بعرض تفاصيل شخصية دقيقة مثل كيف تعاطى الأمير البريطاني المخدرات أو فقدانه للعذرية، وإنما يكشف أيضاً عن أمثلة أكثر حميمية على التنافر الأسري.

ويقول الكتاب إن الأمير وليام أمير ويلز ووريث العرش وشقيق هاري الأكبر، أوقع أخاه أرضاً في شجار وإن الشقيقين توسّلا إلى والدهما الملك تشارلز ألا يتزوج كاميلا التي أصبحت الآن الملكة القرينة.

ويقول معلقون إن الكتاب أدخل العائلة المالكة في أكبر أزماتها منذ مسلسل عُرض في التسعينيات وتناول انهيار زواج تشارلز من الأميرة الراحلة ديانا والدة وليام وهاري.

يأتي كل هذا بعد أربعة أشهر فقط من وفاة الملكة إليزابيث وتولي تشارلز العرش.

وستُعرض ثلاث مقابلات تلفزيونية مع هاري اعتباراً من اليوم. وجرى ترتيب مواعيد بثها قبل الطرح الرسمي لكتاب هاري الثلاثاء، وعرضت مقتطفات منها حيث قال هاري إنه يرغب في سرد القصة من وجهة نظره.

ويقول هاري في مقابلته مع قناة (ATV) البريطانية والتي ستكون أول مقابلة تعرض: "لا أدري كيف يمكن لالتزام الصمت أن يجعل الأمور أفضل".

وتشير استطلاعات للرأي إلى أن كثيراً من البريطانيين ضاقوا ذرعاً بميلودراما العائلة المالكة برمتها وأن الكشف عن مزيد من المفاجآت لن يغير آراءهم سواء المتعاطفة مع هاري وزوجته ميغان ماركل أو تلك المنتقدة لهما.

وعلى الرغم من ذلك احتل كتاب هاري المرتبة رقم واحد على قائمة الكتب الأكثر مبيعاً على موقع أمازون في بريطانيا السبت، وأتاح الموقع طلب الكتاب قبل موعد نشره.

وتخلى هاري وميغان عن واجباتهما الملكية في عام 2020 وانتقلا للعيش في كاليفورنيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us