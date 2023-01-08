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بالصور | الفيضانات تعزل مناطق في أستراليا والجيش يتدخل لنقل السكان
قال مسؤول أسترالي إن طائرات هليكوبتر تابعة للجيش نقلت مئات من تجمعات عزلتها فيضانات عارمة في شمال غرب البلاد، مشيراً إلى أن المياه تغطي الأفق بأكمله ببعض المناطق. يأتي هذا بعد فيضانات متكررة شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين بسبب ظاهرة النينيو.
بالصور | الفيضانات تعزل مناطق في أستراليا والجيش يتدخل لنقل السكان
"المياه في كل مكان".. فيضانات عارمة تغرق مناطق بولاية أستراليا الغربية / صورة: Reuters
8 يناير 2023

قال مسؤول يقود جهود إغاثة بولاية أسترالية الأحد إن طائرات هليكوبتر تابعة للجيش نقلت مئات من تجمعات عزلتها فيضانات عارمة شمال غرب البلاد، وإن المياه تغطي الأفق بأكمله ببعض المناطق.

وبدأت الأزمة في منطقة كيمبرلي ذات الكثافة السكانية المنخفضة بولاية أستراليا الغربية الأسبوع الماضي جراء عاصفة مدارية سابقة صاحبها هطول غزير للأمطار.

وقال ستيفن داوسون وزير خدمات الطوارئ بالولاية للصحفيين في بيرث عاصمة أستراليا الغربية: "المياه في كل مكان".

وأضاف: "يكابد الناس في كيمبرلي فيضانات كانت لا تتجاوز احتمالية حدوثها 1% (...) إنها الأسوأ بأستراليا الغربية".

وذكر أن مياه الفيضانات طمرت مساحات تصل إلى خمسين كيلومتراً في بعض المناطق وأنها "تغطي الأفق بأكمله".

تأتي هذه الأحوال الجوية الطارئة بعد فيضانات متكررة شهدها شرق البلاد خلال العامين الماضيين بسبب ظاهرة النينيو التي تحدث كل عدة سنوات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية اليوم الأحد إن الفيضانات أدّت إلى عزل بلدات.

وكانت بلدة فيتزروي كروسينج التي يبلغ عدد سكانها نحو 1300 نسمة من بين أكثر المناطق تضرراً وأصبح يتعين نقل الإمدادات إليها جواً بعدما غمرت مياه الفيضانات الطرق.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأحد إن معدل هطول الأمطار تراجع مع تحرك العاصفة السابقة شرقاً إلى الإقليم الشمالي، ولكنه حذر من استمرار حدوث "فيضانات كبيرة محطمة للأرقام القياسية" في منطقة كيمبرلي بولاية أستراليا الغربية.

وحذرت أجهزة الطوارئ في الولاية السكان في مجتمعات صغيرة أخرى من ارتفاع منسوب المياه في المنطقة التي تشمل منتجع بروم الواقع على بعد نحو 1240 كيلومتراً إلى الشمال من بيرث.

ووصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الفيضانات السبت بأنها "مدمرة" وتعهد بتقديم مساعدة اتحادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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