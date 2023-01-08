سياسة
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بورصة التركية تستعد لاستقبال أول رحلة طيران مخفضة من البحرين
تنطلق الأربعاء رحلات طيران شارتر (المخفض) من البحرين إلى بورصة شمال غربي تركيا، حيث ستستمر الرحلات طوال العام بمعدل رحلة أسبوعياً، وستحط الطائرات في مطار "يني شهير" ببورصة.
بورصة التركية تستعد لاستقبال أول رحلة طيران مخفضة من البحرين
1- تريلي Trilye - بورصة / Others
8 يناير 2023

تنطلق الأربعاء رحلات طيران شارتر (المخفض) من البحرين إلى بورصة شمال غربي تركيا، إحدى أبرز الوجهات التي يقصدها السياح القادمون من الشرق الأوسط.

وقال دوغان صاغر عضو المجلس التمثيلي لجنوب مرمرة في اتحاد وكالات السياحة التركية في حديث للأناضول إن رحلات الشارتر بين البحرين وبورصة ستنطلق في 11 يناير/كانون الثاني.

وأوضح أن الرحلات ستستمر طوال العام بمعدل رحلة أسبوعياً، وستحط الطائرات في مطار "يني شهير" ببورصة.

ولفت إلى أن رحلات الشارتر تسهم في تعزيز السياحة التقليدية والسياحة العلاجية أيضاً في مدينة بورصة، التي تضم عدداً من المشافي العامة والخاصة.

ونوه بأنهم يحرصون على زيادة الوجهات التي تنطلق منها رحلات الشارتر إلى بورصة.

وذكر أنهم يتواصلون مع الخطوط الأردنية، مبشراً بأنه سيجري تنظيم رحلات مباشرة من الأردن إلى بورصة.

ولفت إلى أن بورصة تتبوأ مكانة هامة على صعيد السياحة العلاجية في تركيا.

وأشار إلى أن المرضى القادمين من خارج البلاد يقصدون بورصة لإجراء عمليات مثل الجراحات التجميلية ومعالجة السمنة وأطفال الأنابيب، فضلاً عن العلاج الفيزيائي وغيرها.

وأكد وجود طلب كبير على العلاج الفيزيائي من المرضى القادمين من دول الشرق الأوسط.

و"طيران شارتر" يعتمد على تأجير الطائرة كاملة في الرحلة لمكاتب سياحية، وليس على بيع التذاكر للمقاعد بشكل منفرد كما هو متبع في الرحلات المجدولة العادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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