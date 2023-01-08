سياسة
2 دقيقة قراءة
تقاضت 500 دولار عن كل طالب.. الكويت تكشف عصابة متورطة في الغش بالبكالوريا
أعلنت السلطات الكويتية إلقاء القبض على عصابة متورطة في عمليات الغش بامتحان الثانوية العامة "البكالوريا"، كانت تزود مئات الطلبة بأجهزة تساعدهم على الغش بالاختبارات لقاء نحو 500 دولار عن كل طالب.
تقاضت 500 دولار عن كل طالب.. الكويت تكشف عصابة متورطة في الغش بالبكالوريا
مجموعة من الطلاب في قاعة امتحان - تعبيرية / Others
8 يناير 2023

قالت وسائل إعلام كويتية اليوم الأحد إن السلطات ألقت القبض على أعضاء عصابة تساعد الطلبة على الغش باختبارات الثانوية.

ووفق الجريدة "قُبض على شبكة تسرب اختبارات الثانوية (...) وهي مكونة من 3 كويتيين موظفين في وزارة التربية وسوري يعمل مندوباً للمبيعات".

وذكرت الجريدة نقلاً عن مصادر أمنية أن أعضاء العصابة "يتقاضون 150 ديناراً (490 دولاراً) لكل مادة" ويزودون الطلبة بأجهزة تساعدهم على الغش خلال الاختبارات.

وتخصصت العصابة "في نشر اختبارات الثانوية العامة وحلول الأسئلة عبر مجموعات للغش خاصة لكل مادة، مع تزويدهم (للطلبة) بسماعات خاصة للغش وربطها بهواتفهم، لتلقي إجابات الأسئلة يوم الاختبار".

ولفتت إلى أنه "جرى رصد عمليات تحويل أموال متكررة إلى حساب مندوب المبيعات (السوري)، والتي على ضوئها جرى إلقاء القبض عليه".

وأضافت أنه "حسب التحقيقات الأولية جرى التأكد من اشتراك نحو 400 طالب وطالبة بمجموعات الغش الخاصة بالشبكة"، لافتة إلى أن "التحريات مستمرة لضبط بقية أفراد الشبكة والشبكات الأخرى المماثلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us