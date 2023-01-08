قالت وسائل إعلام كويتية اليوم الأحد إن السلطات ألقت القبض على أعضاء عصابة تساعد الطلبة على الغش باختبارات الثانوية.

ووفق الجريدة "قُبض على شبكة تسرب اختبارات الثانوية (...) وهي مكونة من 3 كويتيين موظفين في وزارة التربية وسوري يعمل مندوباً للمبيعات".

وذكرت الجريدة نقلاً عن مصادر أمنية أن أعضاء العصابة "يتقاضون 150 ديناراً (490 دولاراً) لكل مادة" ويزودون الطلبة بأجهزة تساعدهم على الغش خلال الاختبارات.

وتخصصت العصابة "في نشر اختبارات الثانوية العامة وحلول الأسئلة عبر مجموعات للغش خاصة لكل مادة، مع تزويدهم (للطلبة) بسماعات خاصة للغش وربطها بهواتفهم، لتلقي إجابات الأسئلة يوم الاختبار".

ولفتت إلى أنه "جرى رصد عمليات تحويل أموال متكررة إلى حساب مندوب المبيعات (السوري)، والتي على ضوئها جرى إلقاء القبض عليه".

وأضافت أنه "حسب التحقيقات الأولية جرى التأكد من اشتراك نحو 400 طالب وطالبة بمجموعات الغش الخاصة بالشبكة"، لافتة إلى أن "التحريات مستمرة لضبط بقية أفراد الشبكة والشبكات الأخرى المماثلة".