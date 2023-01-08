سياسة
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"أهم الشركاء التجاريين".. صادرات تركيا لألمانيا تحطّم رقماً قياسياً في 2022
سجلت الصادرات التركية إلى ألمانيا رقماً قياسياً العام الماضي بواقع 18 ملياراً و910 ملايين دولار، وتُعدّ ألمانيا من بين أهم الشركاء التجاريين للبلاد.
"أهم الشركاء التجاريين".. صادرات تركيا لألمانيا تحطّم رقماً قياسياً في 2022
صادرات / صورة: AA
8 يناير 2023

سجلت الصادرات التركية إلى ألمانيا رقماً قياسياً العام الماضي بواقع 18 ملياراً و910 ملايين دولار.

وحسب معطيات مجلس المُصدّرين في تركيا، تُعدّ ألمانيا من بين أهم الشركاء التجاريين للبلاد.

وأضافت المعطيات أن ألمانيا تُعدّ من بين الدول صاحبة أكبر عدد من الشركات النشطة في تركيا بنحو 7 آلاف و600 شركة.

ولفتت إلى أن الصادرات التركية سجّلت زيادة بنسبة 6.9 في المئة في 2022 مقارنة مع العام 2021، ووصلت إلى 18 ملياراً و910 ملايين دولار.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات إليها بواقع 14 ملياراً و362 مليوناً، ثم بريطانيا بـ12 ملياراً و250 مليوناً، وإيطاليا رابعة بـ11 مليارات و231 مليوناً، والعراق خامساً بـ10 مليارات و477 مليون دولار.

ومطلع العام الجديد، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن صادرات بلاده سجلت 254.2 مليار دولار في 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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