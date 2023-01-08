انتشلت وحدات الإنقاذ في مصر الأحد 4 جثث إثر انهيار عقار من 5 طوابق في محافظة أسيوط جنوبي البلاد فيما يتواصل البحث عن مفقودين، وفق حصيلة أولية.

وقال محافظ أسيوط عصام سعد في بيان إن المحافظة تلقت إخطاراً يفيد بانهيار منزل (صباح الأحد) مكون من 5 طوابق غربي المدينة (المركز الرئيسي للمحافظة وتحمل الاسم نفسه)، ووجود مفقودين أسفل الأنقاض، وجرى الدفع بـ12 سيارة إسعاف ووحدات الإنقاذ السريع.

وأوضح أنه جرى إنقاذ فتاة مصابة ونقلها إلى مستشفى واستخراج 3 جثث من سكان العقار المنهار، وأن البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض مكثف، دون تحديد عددهم.

وأفاد المحافظ بتشكيل لجنة من السلطات المحلية لبحث أسباب الانهيار ومعاينة المنازل المجاورة، موجّهاً بتقديم إعانات عاجلة.

ولاحقاً، ارتفع عدد الجثث التي انتُشلت إلى 4، وفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع" (خاصة) عن المحافظ.

وعادة ما يرتبط أغلب انهيارات العقارات في مصر بعدم التزام قوانين البناء أو التصدع وعدم إخلاء العقار.