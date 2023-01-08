سياسة
2 دقيقة قراءة
رغم بلوغه الثمانين.. إعلام أمريكي يتحدث عن نيّة بايدن الترشح لولاية ثانية
نقل موقع "ذا هيل" الأمريكي عن مصادر متعددة أن حملة إعادة ترشح الرئيس جو بايدن "تستعد للانطلاق"، إذ ستكشف تفاصيل حملته لعام 2024، ربما، خلال خطاب حالة الاتحاد.
رغم بلوغه الثمانين.. إعلام أمريكي يتحدث عن نيّة بايدن الترشح لولاية ثانية
"ذا هيل": حملة إعادة بايدن تستعد للانطلاق وستكشف التفاصيل خلال فترة خطاب حالة الاتحاد / صورة: AP
8 يناير 2023

أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يخطط لإعلان نيته الترشح لولاية ثانية في البيت الأبيض، خلال فبراير/شباط المقبل.

ونقل موقع "ذا هيل" الأمريكي عن مصادر متعددة أن حملة إعادة بايدن "تستعد للانطلاق"، إذ ستكشف تفاصيل حملته لعام 2024، ربما، خلال فترة خطاب حالة الاتحاد.

وخلف الكواليس يجتمع مستشارو بايدن مع "حلفاء أساسيين" من أجل حشد "حضور رقمي" كبير، حسب الموقع.

وقال مصدر للموقع إن "بايدن يقترب أكثر من إعلان إعادة الانتخاب رسمياً، بعد قضائه بعض الوقت مع عائلته في سانت كرو خلال العطلة، حيث يناقش خطواته التالية".

وخلال الفترة الماضية تساءل ديمقراطيون عما إذا كان بايدن سيرشح نفسه مرة أخرى، بخاصة بعد بلوغ عامه الثمانين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وقال أحد الداعمين لبايدن للموقع: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالتوقيت في هذه المرحلة"، مشيراً إلى أن المشاركة محسومة وليست موضع شك بعد الآن.

وعادة ما يُلقي الرئيس الأمريكي، في أواخر يناير/كانون الثاني أو مطلع فبراير/شباط، خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس، والذي يجري بعد دعوة يوجهها إليه رئيس مجلس النواب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us