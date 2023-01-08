أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يخطط لإعلان نيته الترشح لولاية ثانية في البيت الأبيض، خلال فبراير/شباط المقبل.

ونقل موقع "ذا هيل" الأمريكي عن مصادر متعددة أن حملة إعادة بايدن "تستعد للانطلاق"، إذ ستكشف تفاصيل حملته لعام 2024، ربما، خلال فترة خطاب حالة الاتحاد.

وخلف الكواليس يجتمع مستشارو بايدن مع "حلفاء أساسيين" من أجل حشد "حضور رقمي" كبير، حسب الموقع.

وقال مصدر للموقع إن "بايدن يقترب أكثر من إعلان إعادة الانتخاب رسمياً، بعد قضائه بعض الوقت مع عائلته في سانت كرو خلال العطلة، حيث يناقش خطواته التالية".

وخلال الفترة الماضية تساءل ديمقراطيون عما إذا كان بايدن سيرشح نفسه مرة أخرى، بخاصة بعد بلوغ عامه الثمانين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وقال أحد الداعمين لبايدن للموقع: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالتوقيت في هذه المرحلة"، مشيراً إلى أن المشاركة محسومة وليست موضع شك بعد الآن.

وعادة ما يُلقي الرئيس الأمريكي، في أواخر يناير/كانون الثاني أو مطلع فبراير/شباط، خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس، والذي يجري بعد دعوة يوجهها إليه رئيس مجلس النواب.