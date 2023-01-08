سياسة
3 دقيقة قراءة
روسيا تعلن مقتل 600 جندي أوكراني بقصف على كراماتورسك وكييف تنفي وقوع خسائر
أعلنت روسيا مقتل 600 جندي أوكراني في هجوم صاروخي على مدينة كراماتورسك، فيما قال حاكم منطقة دونيتسك  إن "الجيش الروسي أطلق 7 صواريخ على مدينة كراماتورسك، ولم يُسفر الهجوم عن خسائر في الأرواح".
روسيا تعلن مقتل 600 جندي أوكراني بقصف على كراماتورسك وكييف تنفي وقوع خسائر
جنود أوكرانيون يشيعون زميلاً لهم قُتل في ساحة معركة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك / صورة: AP
8 يناير 2023

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، مقتل أكثر من 600 جندي أوكراني في قصف صاروخي على مدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا، في وقت أكد فيه حاكم دونيتسك إطلاق الجيش الروسي 7 صواريخ على المدينة، لكنه نفى وقوع خسائر في الأرواح.

وقال متحدث الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في تصريح إن الهجوم الصاروخي جاء رداً على هجوم أوكراني ضد القوات الروسية ليلة رأس السنة في منطقة دونيتسك.

وأضاف أن الاستخبارات الروسية رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية مواقع تموضع القوات الأوكرانية المؤقتة في مدينة كراماتورسك.

وأضاف أن قنوات مستقلة أكدت المعلومات الاستخباراتية عن مواقع القوات الأوكرانية في المنطقة.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية رصدت أكثر من 700 جندي أوكراني في المهجع رقم 28، وأكثر من 600 في المهجع رقم 47.

وقال: "حُدد أكثر من 600 جندي أوكراني نتيجة هجوم صاروخي واسع النطاق على هذه النقاط التي كانت تتمركز فيها القوات المسلحة الأوكرانية بشكل مؤقت".

كما أكد إسقاط القوات الروسية 5 طائرات حربية للجيش الأوكراني خلال آخر 24 ساعة.

والاثنين الماضي، أعلن كوناشينكوف مقتل 63 جندياً روسيًّا جراء قصف صاروخي أوكراني قرب مدينة "ماكيفكا" التابعة لإقليم دونيتسك.

أوكرانيا تنفي وقوع خسائر

من جهته، قال بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك بأوكرانيا، عبر تطبيق تليغرام للتواصل الاجتماعي، إن "الجيش الروسي أطلق 7 صواريخ على مدينة كراماتورسك، ولم يُسفر الهجوم عن خسائر في الأرواح".

وبعد منتصف الليل، شنّت القوات الروسية 7 هجمات صاروخية على كراماتورسك واثنتان على قرية كوستيانتينيفكا.

وتضررت من القصف مؤسسة تعليمية، ومصنع صناعي، ومرأب في كراماتورسك ومنطقة صناعية في كوستيانتينيفكا، لحسن الحظ، لم تقع إصابات، حسب المصدر نفسه.

وأضاف كيريلينكو أن "القوات الروسية هاجمت أيضاً مدينة هورليفكا في المنطقة ما أسفر عن مقتل مدني واحد".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us