قال ينس ستنولتنبرغ، أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إن فنلندا والسويد تلتزمان بمذكرة التفاهم الثلاثية المبرمة بينهما وبين تركيا، في يونيو/حزيران 2022.

وأضاف في كلمة، الأحد، خلال مؤتمر أمني بالسويد، أن مذكرة التفاهم الثلاثية تهدف إلى زيادة التعاون وتعزيز مكافحة الإرهاب بين البلدان الثلاثة.

وأوضح أنه بفضل مذكرة التفاهم هذه، اتخذ الناتو قرار دعوة البلدين الأوروبيين إلى الانضمام إلى الحلف، معبراً عن سروره إزاء رؤيته التزام فنلندا والسويد المذكرة.

وأعرب عن ثقته بانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، في المستقبل القريب، على حد وصفه.

وفي سياق متصل، قال ستولتنبرغ، إن بعض دول الحلف قدمت ضمانات أمنية لفنلندا والسويد، عقب تقدمهما بطلب الانضمام إلى الناتو، مشيراً في الوقت ذاته إلى مشاركة البلدين المذكورين منذ ذلك الحين، في اجتماعات الحلف وأنشطته الخاصة بالتعاون العسكري المتكامل.

وأكد أنه من غير المتوقع أن لا يحرك الناتو ساكناً حال تعرض أمن فنلندا والسويد لتهديد ما.

وفي 28 يونيو/حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو، وذلك على هامش قمة زعماء الحلف بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وجاءت المذكرة بعد تعهد البلدين الأوروبيين بالاستجابة إلى مطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.