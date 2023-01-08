سياسة
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المغربي وليد الركراكي ثالث أحسن مدرب في العالم
احتلّ مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، المرتبة الثالثة كأحسن مدرب في العالم بعد مدربي المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي.
المغربي وليد الركراكي ثالث أحسن مدرب في العالم
حل وليد الركراكي بـ30 نقطة بعد أن قاد المنتخب المغربي لنصف نهائي المونديال / صورة: AP
8 يناير 2023

احتلّ مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، المرتبة الثالثة كأحسن مدرب في العالم، بعد مدربَي المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي.

جاء ذلك وفق إحصاء للاتحاد الدولي للتأريخ وإحصائيات كرة القدم (منظمة دولية تعنى بإحصائيات كرة القدم)، نشره اليوم على موقعه الرسمي.

وحصل الأرجنتيني ليونيل سكالوني على المرتبة الأولى بـ240 نقطة، بعد أن قاد منتخب بلاده لإحراز لقب كأس العالم بقطر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

فيما حلّ المدرب الفرنسي ديدييه ديشان ثانياً بـ45 نقطة، والركراكي بـ30 نقطة، بعد أن قاد المنتخب المغربي إلى نصف نهائي المونديال.

ونجح المغرب في كتابة تاريخ جديد للكرة العربية والإفريقية بعد تأهله للدور نصف النهائي للمونديال.

​​​​​​​والمغرب هو ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يتأهل إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم بعد الولايات المتحدة عام 1930، وكوريا الجنوبية في 2002.

وخلال تعيينه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب المغربي في 31 أغسطس/آب 2022، وعد الركراكي (47 عاماً) بصناعة المستحيل في كرة القدم المغربية.

ويحمل الركراكي جنسية مزدوجة (مغربية-فرنسية)، وكان يلعب في مركز الظهير الأيمن للمنتخب المغربي واهتم بكرة القدم منذ طفولته.

ولعب الركراكي 262 مباراة، سجّل خلالها 10 أهداف مع أندية محلية وأوروبية ومع المنتخب المغربي.

والاتحاد الدولي للتأريخ وإحصائيات كرة القدم، منظمة دولية تأسست عام 1984، ويوجد مقرّها الرسمي في ألمانيا، وتعنى برصد إحصائيات كرة القدم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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