من بين أهم مشاريع الصناعات الدفاعية في تركيا، اجتازت الطائرة المقاتلة الوطنية مرحلة حاسمة في عملية التصنيع التي أوشكت على الانتهاء. وحسب صور منشورة لوحظ اكتمال الطائرة إلى حد كبير.

تكتمل المراحل النهائية واحدة بعد واحدة في مشروع الطائرات القتالية الوطنية (MMU)، إذ تتولى شركة "توساش" المساهمة لصناعة الطيران والفضاء التركية (TUSAŞ) مراحل التكامل الرئيسي تحت تنسيق رئاسة الصناعات الدفاعية. وأدمجت الشركة محركات من نوع F110 بنجاح مع النموذج الأولي للمقاتلة MMU، واستُخدم في جهاز الهبوط الشهر الماضي.

وستعزز الطائرة المقاتلة الوطنية التركية المقرر إطلاقها من الحظيرة وبدء تشغيل محركاتها في مارس/ أذار 2023، من إمكانيات القوات الجوية لتركيا.

وأظهرت الصور لأخيرة لنموذج MMU الأوّلي، اكتمال أنشطة التجميع إلى حد كبير.

قوة تركيا في الجو: طائرات قتالية وطنية

ومن المستهدف تطوير المشروع على مراحل وزيادة النظم الفرعية في مراحل النموذج الأولي والإنتاج التجاري اللاحقة بغية تضمين ما يقرب من 6500 جزء هيكلي و30 نظاماً فرعياً في النموذج الأولي للمقاتلة، إذ تُعطى الأولوية للإنتاج وفق المعايير العالمية.

واكتملت إلى حد كبير أنشطة التثبيت لمرفق اختبار Yıldırım، والذي سيُستخدم في المرحلة التالية، فيما بدأت أيضاً أنشطة تركيب الطائر الحديدي (Demir Kuş/Iron Bird) ومختبرات تكامل النظام.

من المخطط أن تبدأ مراحل جديدة (التصميم التفصيلي ومرحلة التأهيل) في مشروع الطائرات القتالية الوطنية في الفترة 2023-2029. وتستهدف هذه العملية تحقيق أول رحلة لإنتاج طائرات اختبار تطوير وطائرة اختبار هيكلية بالحجم الكامل.