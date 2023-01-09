سياسة
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إسرائيل.. بن غفير يوعز بمنع رفع الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الأحد قراراً بحظر رفع أي علم فلسطيني في الأماكن العامة، وذلك عقب توتر بين بن غفير والشرطة الإسرائيلية، بعد تجاهل الأخيرة تعليماته بمنع الاحتفالات بتحرير الأسير الفلسطيني كريم يونس.
إسرائيل.. بن غفير يوعز بمنع رفع الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة
إيتمار بن غفير / صورة: Flash90
9 يناير 2023

أصدر وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير أوامره للشرطة بحظر رفع أي علم فلسطيني في المجال العام.

وقال بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد في تغريدة عبر تويتر: "وجهت الشرطة اليوم إلى فرض حظر رفع أي علم فلسطيني، أو أي علم يظهر تماهيه مع منظمة إرهابية أو يحرض ضد دولة إسرائيل".

وأضاف: "سنكافح الإرهاب وتشجيع الإرهاب بكل قوتنا".

يأتي هذا بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها قناة (12) الخاصة، تشير إلى توتر شديد بين بن غفير والشرطة الإسرائيلية بعد تجاهل الأخيرة تعليماته لمنع الاحتفالات بتحرير الأسير الفلسطيني المحرَّر كريم يونس الذي قضى في السجون الإسرائيلية 40 عاماً وخرج الخميس الماضي.

وفي وقت سابق الأحد قرر بن غفير تشديد القيود على زيارة أعضاء الكنيست (البرلمان) العرب للأسرى الفلسطينيين، منفذاً تهديده حول هذه الأمر خلال حملته الانتخابية.

وبن غفير، هو وزير الأمن القومي لحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، ووصفتها وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية بأنها "الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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